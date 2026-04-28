Sarà una serata decisamente insolita quella che attende i tantissimi fans della soap italiana Un Posto al Sole che – dopo un raddoppio previsto per il 30 aprile – non troveranno ad attenderli i loro beniamini il 1° maggio. Per la serie tv ambientata a Palazzo Palladini questa sarà una settimana decisamente “movimentata” (non solo nelle trame). Ma perché vedremo una maxi puntata il 30 aprile, e salterà l’appuntamento del 1° maggio? Quando tornerà a tenerci compagnia e cosa vedremo al suo posto?

Un Posto al sole si ferma il 1° maggio, perché?

La serie di Rai Tre ambientata a Palazzo Palladini si prende un giorno di vacanza: oggi 1° maggio Un posto al sole non va in onda, perché?

La famosa soap partenopea si fermerà per lasciare spazio al Concertone del Primo Maggio, che quest’anno vedrà una line-up ricca di artisti italiani.

Come accaduto anche negli anni passati, sarà quindi la nota kermesse musicale ad occupare lo slot orario solitamente occupato da Upas. Il Concertone prenderà il via alle 15:15 e ci terrà compagnia fino alle 19 circa. Dopo una pausa per lasciare spazio al Tg3, Tg Regione e Tg Regione Meteo, tornerà alle 20:00 con la seconda parte che proseguirà fino alle 24:00 circa.

Programmazione speciale 1° maggio: Rai 3 cancella Un posto al sole

La scelta di trasmettere su Rai Tre il concertone di Capodanno, collegandosi in diretta con Piazza San Giovanni in Laterano, rispecchia quella già fatta negli anni passati. Non è quindi una novità che il 1° maggio UPS non vada in onda.

Ma è altrettanto consolidata la scelta di recuperare l’episodio nei giorni immediatamente precedenti o successivi. Anche quest’anno sarà così, visto che le vicende di Palazzo Palladini sono andate in onda con un episodio maxi giovedì 30 aprile.

Upas: quanto torneranno i nuovi episodi su Rai Tre?

Sarà quindi un giorno di festa senza Un Posto al Sole, anche se i tantissimi fans Upas non dovranno preoccuparsi, visto che la loro serie tv preferita — dopo il consueto stop del fine settimana – tornerà regolarmente su Rai Tre lunedì 4 maggio.

Nel corso dei nuovi episodi non mancheranno i colpi di scena: abbiamo lasciato Alberto Palladini e suo figlio Gianluca imegnati a gestire la nostalgia di Anna, e sarà interessante vedere le dinamiche che prenderà questa situazione. Se da un lato il giovane Palladini è ormai rassegnato alla partenza della donna, dall’altro il padre si preparerà a fare un vero e proprio colpo di testa. Ci sarà poi da capire come si evolverà la situazione tra Maurizio e le gemelle, e che piega prenderanno le indagini di Grillo su Sabbiese.