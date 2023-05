Nelle puntate inedite Un Posto al Sole in onda nelle prossime settimane assisteremo alla partenza di Franco, Angela e Bianca. La famiglia Boschi lascerà Palazzo Palladini diretta in Sicilia. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Angela accetterà l’offerta di lavoro

In passato Angela aveva rifiutato una nuova offerta di lavoro che l’avrebbe costretta a trasferirsi in Sicilia, perché credeva di essere incinta, ma stavolta – davanti a una nuova offerta – la donna finirà per dire di sì.

La crisi tra lei e Franco li ha portati ad allontanarsi sempre più, e complice anche la chiusura del garage dove il Boschi lavorava – con la conseguente perdita di lavoro per l’uomo – la spaccatura si sarà fatta sempre più netta.

Una crisi irreparabile? Fortunatamente – quando ormai tutto sembrerà deciso e Franco e Angela saranno a un passo dalla separazione – i due riusciranno a ritrovarsi. Proprio nel momento del riavvicinamento lei dovrà però fare i conti con una novità che le metterà molta ansia.

Un Posto al Sole news, Angela non partirà da sola

Le anticipazioni delle prossime puntate confermano che Angela finirà per accettare la proposta lavorativa, ma il vero colpo di scena riguarderà la reazione di Franco. L’uomo infatti – non solo accetterà che la moglie parta per la Sicilia – ma deciderà di seguirla assieme alla piccola Bianca.

I tre si prepareranno così a salutare i telespettatori. Si tratterà di un addio definitivo per la storica coppia e la figlia, o semplicemente una pausa?

Upas, anticipazioni Un Posto al Sole

Con questo espediente narrativo gli sceneggiatori di Un Posto al Sole faranno uscire di scena i tre personaggi molto amati dal pubblico. Tuttavia non si tratterà di un “addio”, ma piuttosto di un “arrivederci”, che permetterà alla produzione di dare spazio anche ad altri protagonisti.

Al momento non sappiamo ancora quanto tempo durerà questa “trasferta lavorativa” di Angela, e se alla Terrazza resterà solo Giulia. Questo evento potrebbe infatti “servire” per inserire nuovi personaggi.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.