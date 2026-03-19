Tutto sembra andare verso il lieto fine tra Niko Poggi e Manuela Cirillo, e i fans di Un Posto al Sole stanno già pregustando il momento in cui potranno respirare nell’aria il profumo di fiori d’arancio. Attenzione però, perché il momento clou delle nozze ci riserverà una vera e propria “Cirillata”. Pronti a scoprire di cosa si tratta?

Un Posto al sole, nuove puntate: arriva il giorno del “sì” tra Nico e Manuela

Tutto sembrerà davvero perfetto, Niko aspetterà l’amata all’altare circondato dagli amici e dai familiari, e la sposa avanzerà verso l’altare avvolta in un magnifico abito bianco.

Ci sarà però qualcosa di stonto in questa scena, visto che la donna che si incamminerà verso lo sposo, non sarà Manuela bensì Micaela!

Ma perché le due gemelle Cirillo avranno inscenato questa messa in scena? Per prendere in giro Poggi? Assolutamente no. In realtà Manuela dovrà far fronte a un po’ troppi impegni in quella giornata così caotica, la sua laurea in primis. La giovane si accorgerà di aver fissato la data del matrimonio e quella della tesi lo stesso giorno e andrà nel panico. La situazione si complicherà ulteriormente quando un altro inconveniente rischierà di mandare a monte le nozze, ma per fortuna potrà contare su un’arma segreta: sua sorella!

Manuela e Micaela si sono già scambiate molte volte, ma stavolta è diverso: si tratta di una cerimonia ufficiale!

Niko scopre l’inganno nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Manuela e Micaela sono identiche, ma riuscire a ingannare Niko Poggi che le conosce benissimo è davvero difficile. E infatti lo sposo si renderà immediatamente conto dello scambio.

Resta però da capire se – una volta scoperto che la donna a cui starà per pronunciare il suo “sì” sia in realtà Micaela (e non Manuela) il ragazzo deciderà di fermare la cerimonia oppure lascerà che le nozze si svolgano come previsto. Quel che è certo è che non ci annoieremo affatto nei prossimi episodi Upas, visto che proprio le nozze saranno motivo di ritorni senza dubbio importanti, come quello di Monica Cirillo. I fans storici della soap ambientata a Palazzo Palladini, si accorgeranno subito che la madre delle gemelle avrà un nuovo volto (quello dell’attrice Francesca Nunzi che prenderà il posto di Mariangela D’Abbraccio), ma mentre questo scambio voluto dalla produzione non susciterà molto scalpore, sicuramente quello architettato da Manuela e Micaela avrà grosse ripercussioni.