Se le trame passate di Un Posto al Sole hanno visto Gennaro Gagliotti tenere banco ai Cantieri Flegrei, mettendo nel sacco i protagonisti storici della soap italiana, il nuovo anno potrebbe portare per lui una disfatta del tutto inaspettata. E non sarà Okoro a decretare la sua fine, bensì un personaggio del tutto inaspettato. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Gagliotti deve difendersi da Okoro

Il 2025 lo ha visto protagonista di molte vicende losche, che hanno finito per regalare notti insonni a Marina e Roberto Ferri, ma il nuovo anno è iniziato con i primi segnali di una “fine annunciata” per Gagliotti.

Il losco affarista si trova infatti a dover fronteggiare una minaccia del tutto inaspettata, ovvero la testimonianza di Okoro. Le rivelazioni di quest’ultimo rischiano di segnare il suo fallimento. Tuttavia anche stavolta Gennaro riuscirà a sventare il pericolo, anche se non potrà ignorare che la fine del suo predominio sarà ormai vicinissima.

Spinto da questa consapevolezza, e disposto a tutto pur di salvarsi, deciderà così di imboccare una strada pericolosissima, che riuscirà a dare all’uomo i risultati sperati. La minaccia Okoro sarà per il momento neutralizzata, anche se possiamo anticiparvi che per lui i guai saranno tutt’altro che finiti.

Una nuova minaccia fa tremare Gagliotti: news Un Posto al Sole

A mettere fine al predominio di Gagliotti sarà nientemeno che Antonietta. La moglie di Gennaro – da qualche tempo assente dalle scene – rientrerà a Napoli pronta a prendersi la sua rivincita sul consorte.

Le sue rivelazioni – che giungeranno nel corso di un programma radiofonico di Michele Saviani – innescheranno un terremoto dal quale Gennaro non riuscirà a salvarsi. Marina e Roberto Ferri potranno quindi prepararsi a festeggiare la loro vittoria? Non sappiamo ancora se sarà così, ma possiamo anticiparvi che le nuove trame Upas promettono tanti colpi di scena, e che già a febbraio le vicende di Palazzo Palladini potrebbero avere nuovi scossoni, grazie all’attesissimo arrivo di Whoopi Goldberg. E non sarà finita qui, perch secondo alcune indiscrezioni qualcun altro si prepara ad arrivare (o sarebbe meglio dire ritornare) nel capoluogo partenopeo? Ma questa è un’altra storia, e presto vi riveleremo tutti i dettagli.