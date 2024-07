Molto spesso nelle soap ci troviamo davanti a situazioni in cui alcuni personaggi – seppur nominati frequentemente – non appaiono mai “fisicamente” nelle storie. Tra questi c’è sicuramente Ennio De Stefani, l’ingegnere in Un Posto al Sole che – secondo molti – non è mai stato mostrato sullo schermo nonostante sia citato frequentemente. Ma davvero non è mai apparso nella soap partenopea ambientata a Palazzo Palladini?

I personaggi invisibili delle serie TV, non solo De Stefani in Un Posto al Sole

Lo sentiamo citare spesso, eppure sono in molti a sostenere che non sia mai apparso fisicamente nella soap. Stiamo parlando dell’ingegner Ennio De Stefani, un personaggio che tanti fans affermano di non avere mai visto.

Iniziamo con il dire che talvolta può accadere – nel panorama delle serie televisive – che vi siano personaggi significativi che non appaiono mai sullo schermo. Potremmo definire questa tecnica un affascinante fenomeno narrativo, che arricchisce la trama e stimola l’immaginazione del pubblico. Il personaggio in questione diventa parte fondamentale della trama, ma nessuno sa che faccia abbia. Di esempi in questo senso ne abbiamo moltissimi, a partire da Mrs. Wolowitz in “The Big Bang Theory”, la cui presenza viene confermata solo dalla sua possente voce, o dal mitico Charlie Townsend, che dirige pur senza apparire mai le sue tre “Charlie’s Angels”.

Tornando al caso di Un Posto al Sole ci siamo trovati davanti spesso personaggi che “scompaiono” per lunghi periodi, e vengono menzionati solo attraverso telefonate o racconti di amici e parenti. Ma il caso “ingegner De Stefani” è diverso, perché qui non parliamo di un personaggio che sarebbe scomparso per un bel po’ di tempo, ma di uno che – a detta di molti – non sarebbe mai apparso. Ma è davvero così?

Ingegner De Stefani, la sua apparizione in Un Posto al Sole

“L’ingegnere Ennio De Stefani è apparso in un episodio di Un Posto al Sole!” Affascinati da questa strana e insolita “tecnica” secondo la quale un personaggio fa sentire la sua presenza solo attraverso telefonate e conversazioni degli altri personaggi, siamo andati a frugare negli archivi e lo abbiamo trovato.

Il fantomatico ingegnere De Stefani è apparso di persona nella puntata andata in onda il 9 novembre 2020. Certo, è passato un bel po’ di tempo, nel quale abbiamo solo potuto “intuire” la sua presenza, ma quella apparizione – seppur breve – ha smentito le voci sulla sua totale assenza.

Pronti a scoprire il volto del misterioso ingegner De Stefani? L’attore che ha prestato il volto a questo fantomatico personaggio di Un Posto al Sole è Domenico Orsini, e noi ve lo riproponiamo con un tuffo nel passato che ci riporterà a rivivere le trame dell’episodio andato in onda proprio il 9 novembre 2020.

Ve lo immaginavate proprio così? Vi aspettiamo nei commenti!