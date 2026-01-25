In arrivo grandi colpi di scena per i fans di Un Posto al Sole. Nelle prossime puntate Upas in onda su Rai Tre vedremo Eduardo sempre più assetato di denaro. Tutto quresto finirà per mettere di nuovo nei guai Sabbiese? Scopriamo insieme cosa accadrà.

Un Posto al Sole news: Eduardo assetato di soldi e potere

I fans Upas faranno sempre più fatica a riconoscere Eduardo, nel cambiamento che l’uomo avrà messo in atto. Dopo essersi schierato dall’altra parte della legge, catturato e scontato la sua pena, Sabbiese sembrava aver intrapreso un percorso di redenzione al fianco di Clara. Con lei aveva anche vissuto un periodo fuori città

Ma tutto questo non è riuscito a impedirgli di tornare a fare guai con la camorra. Sebbene il percorso di redenzione previsto dalla Costituzione abbia proprio l’intento di riabilitare chi ha sbagliato, portandolo a una vita onesta, con Sabbiese qualcosa sembra non avere funzionato!

Complice l’attrazione per Stella, l’uomo ha infatti abbandonato in fretta tutti i buoni propositi ed è tornato a essere un uomo pericoloso. Quando la ragazza gli ha proposto di entrare nella banda di ricettatori, il volto di Sabbiese si è illuminato.

Cosa accadrà a Eduardo nelle prossime puntate Un Posto al Sole?

La nuova amante di Sabbiese e l’ebbrezza del rischio hanno avuto la meglio nella mente di Eduardo, tanto che – quando ha dovuto scegliere tra Stella e Damiano – non ha esitato a optare per la prima, ignorando perfino il gesto dell’amico d’infanzia che ha addirittura rischiato la vita per lui.

Tornato alla sua vita “precedente” Eduardo avrà sempre più sete di soldi, tanto che nel corso delle prossime puntate Upas lo vedremo ideare un nuovo colpo con la banda. Sabbiese ignorerà perfino le perplessità dello “zietto” Rino, e proporrà a Stella e al fratello di lei di organizzare una rapina alla gioielleria senza il suo appoggio.

La fame di soldi e di potere potrebbe però rivelarsi fatale per Sabbiese nei prossimi episodi, e l’uomo potrebbe arrivare a rimpiangere di non aver dato il giusto peso neppure alle remore di Rino.