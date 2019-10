Le anticipazioni di Un posto al sole riportano importanti novità e colpi di scena che si verificheranno nella settimana dal 14 al 18 ottobre 2019. Purtroppo ci sarà un drammatico episodio che rischierà di porre fine alla vita di Aldo. In seguito gli spoiler delle prossime puntate in onda sempre su Rai 3.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 18 ottobre

Diego si scontrerà con Aldo Leone per via di Beatrice. Quest’ultima inviterà il ragazzo a starle lontano e a lasciarla in pace. Diego, però, non ne vorrà proprio sapere di dimenticare la sua ex fidanzata. In seguito, il figlio di Raffaele si ritroverà a sfogarsi con il padre.

Aldo esasperato, prenderà una decisione inaspettata e la comunicherà alla sua amante Beatrice. Ma presto la vita dei due tizi cambierà per sempre. Infatti, accadrà un drammatico episodio che trascinerà Aldo in ospedale in condizioni alquanto critiche. Delia sarà profondamente disperata mentre Diego non sarà rintracciabile e ciò desterà timore in Raffaele. Quando quest’ultimo riuscirà finalmente a ritrovare il figlio, lo affronterà a muso duro.

Anticipazioni Un posto al sole: Vittorio scoraggiato

Durante la settimana, in Un posto al sole, Arianna e il suo Andrea riusciranno ad ottenere l’idoneità dell’adozione. La lieta notizia non sarà ben accetta da qualcun altro. Alice tornerà a Napoli ma sarà solo di passaggio. La donna cercherà di sfruttare il breve tempo a disposizione per stare con suo padre, ma l’uomo sembrerà essere piuttosto distratto. Non passerà molto tempo prima che Alice possa sentirsi trascurata e messa da parte dal suo genitore. Ma per fortuna l’uomo si renderà conto di aver sbagliato comportamento.

Cerruti, del tutto insicuro, rischierà di lasciarsi scappare la possibilità di vivere un nuovo sentimento.

Vittorio si ritroverà ad affrontare Assunta e la sua eccessiva invadenza. Per colpa della donna, il giovane Del Bue non riuscirà a concentrarsi sul lavoro. Il ragazzo, inoltre, sarà piuttosto triste e ciò si noterà in radio. Davanti a questo comportamento, Anita proverà a scuotere il Del Bue. Infine, Salvatore sarà al settimo cielo per il romantico pranzetto con il dottor Sarti.