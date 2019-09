Un posto al sole anticipazioni 7-13 ottobre 2019: Diego spia Beatrice

Le anticipazioni della soap partenopea Un posto al sole parlando di una settimana avvincente. Nelle puntate in onda su Rai 3 dal 7 al 13 settembre ne vedremo delle belle con Diego. Il ragazzo sarà colto da un improvvisa nostalgia e finirà per compiere un atto inaspettato che riguarderà Beatrice. In settimana ci sarà anche un cambio d’orario previsto per la serata di giovedì. In seguito forniamo maggiori dettagli.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 13 ottobre

Tra Marina e Fabrizio si instaurerà un legame amoroso molto particolare. L’uomo, però, dovrà combattere contro le pesanti accuse di suo zio. In tutto questo, la donna dovrà decidere cosa fare con suo padre e se mobilitarsi per riabilitare il nome del genitore.

Frattanto, Sebastiano incontrerà Arturo nel medesimo ospedale e tra i due ci sarà un durissimo scontro. Mia, invece, si rifiuterà di ritornare nella vecchia abitazione e per protesta cercherà di rendere ancor più difficile la vita di sua sorella Alex. Un’esasperata Mariella deciderà di entrare in azione. Grazie a don Mario, la donna apprenderà tutta la verità sul conto di Cinzia.

Un posto al sole anticipazioni: Diego osserva Beatrice di nascosto

Nadia e Renato si ritroveranno ad essere sempre più uniti ma poi si scontreranno su una scottante questione e finiranno per litigare. Ad un certo punto Nadia prenderà una decisione definitiva che genererà perplessità in Giulia la quale tenterà di comprenderne le ragioni. Anche Renato, dal canto suo, cercherà di metabolizzare il tutto. Niko e Ugo faranno una lieta sorpresa a Susanna, di cosa si tratterà?

Infine, durante la settimana, in Un posto al sole, vedremo Diego recarsi al Vulcano. Qua il ragazzo sarà colto da un’improvvisa sensazione dolorosa perché finirà per rammentare alcune faccende legate al passato. Sofferente, il ragazzo inizierà a comportarsi in maniera inaspettata e inizierà a spiare di nascosto la sua amata Beatrice.

Prima di lasciarvi avvisiamo che la soap opera subirà un cambio di programmazione. Nel dettaglio, giovedì 10 ottobre, Un posto al sole andrà in onda alle ore 20.10 e finirà alle 20.45 per via dell’appuntamento calcistico delle nazionali Under 21. In tale data, infatti, Irlanda e Italia si dovranno fronteggiare per le qualificazioni agli Europei. Nelle altre serate, invece, la soap partenopea sarà trasmessa al solito orario 20.45-21.20.