Venerdì 9 agosto andrà in onda l’ultimo episodio Un Posto al Sole 28° stagione. Al contrario di quanto avvenuto negli anni passati però, la soap italiana non si fermerà per la pausa estiva, ma proporrà una serie di episodi speciali che prenderanno il via lunedì 12 agosto su Rai 3. Cosa accadrà nelle due settimane centrali di agosto nella fiction italiana?

Rosa sostituisce Raffaele nei prossimi episodi Un Posto al Sole

Per lo storico portiere di Palazzo Palladini sarà finalmente tempo di ferie. A sostituirlo nella guardiola del palazzo arriverà Rosa, che ci accompagnerà nelle due settimane centrali di agosto in un viaggio nel quale ripercorreremo i momenti salienti della stagione appena conclusa. Il viaggio con Rosa sarà molto di più di un “best of” e insieme a lei assisteremo a scene inedite che vedranno coinvolti alcuni dei protagonisti principali di Un posto al sole.

Le storie Upas, le vicende più appassionanti della 28° stagione

Un Posto al Sole non si ferma neppure per ferragosto, e nel corso dei 10 appuntamenti di Rai Tre ci regalerà i momenti salienti della passata stagione, con qualche elemento che porterà alle trame un pizzico di novità.

In queste due settimane di programmazione Upas ripercorreremo la dolorosa vicenda che ha vissuto Diana, la separazione tra Rosa e Damiano e la crisi del matrimonio di Guido e Mariella.

Nelle 10 puntate Le storie Un Posto al Sole Rosa non sarà lasciata da sola. La sostituta di Raffaele potrà contare sulla presenza a Palazzo Palladini del piccolo Manuel, pronto a partire con il papà per Gaeta, della sua amica Marika, di Rossella e del “terribile” Roberto Ferri. Proprio un incontro con Ferri darà modo a Rosa di “ripercorrere” l’intricata vicenda del piccolo Tommy.

Come anticipato ci saranno anche degli elementi di novità nella trama, uno dei quali vedrà protagonista proprio Rosa. La Picariello farà la conoscenza di un nuovo corteggiatore che promette un divertente “siparietto”.

Arriverà un nuovo amore per Rosa nelle puntate speciali Upas?

Nella puntata in onda mercoledì 24 luglio ha fatto il suo ingresso un nuovo personaggio. Pino Chianese, di professione postino, promette di avere un ruolo di rilievo proprio nelle puntate speciali Upas. Sarà infatti lui a mostrare grande interesse per Rosa Picariello. La donna ricambierà il suo interesse? Nella fiction non è ancora chiaro quanto lei apprezzerà le avances di Pino, ma possiamo dirvi con certezza che tra i due esiste un legame profondo.

L’attore e regista teatrale Antimo Casertano che nella fiction interpreta Pino Chianese, è infatti il compagno di Daniela Ioia (l’attrice che veste i panni di Rosa in Upas) nella vita reale. I due hanno anche un figlio, Iacopo. Sarà divertente scoprire come influirà la chimica naturale tra i due, quando trasporteranno la loro relazione dalla vita reale alla fiction televisiva. Volete scoprirlo con noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità Un Posto al Sole, che con la 29° edizione si prepara a regalarci nuove emozioni.