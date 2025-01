Prosegue su Rai Tre l’appuntamento con i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole. Cosa ci riserveranno le puntate in onda dal 6 al 10 gennaio 2025? Riflettori puntati su Rosa, che dovrà far luce sui suoi sentimenti. Nelle prossime puntate UPAS ci sarà spazio anche per Marina, che deciderà di vendicarsi su Roberto dopo aver scoperto che lui le avrà tenuta nascosta una cosa importante.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame al 10 gennaio

Rosa – dopo aver baciato Pino – sentirà il bisogno di prendersi un periodo di riflessione e chiederà al postino di darle un po’ di tempo per riflettere sui suoi reali sentimenti e capire cosa vuole dalla sua vita,

Per l’ex compagna di Damiano sarà un periodo tutt’altro che facile, visto che subito dopo riceverà anche una brutta notizia che la lascerà sconvolta.

Spoiler Un Posto al Sole, Marina si vendica su Ferri

Il giorno dell’Epifania Gennaro Gagliotti telefonerà a Roberto, e si complimenterà con lui per essere al lavoro anche in un giorno festivo. Subito dopo l’imprenditore dirà a Ferri di volergli parlare urgentemente per alcune questioni che riguarderanno l’azienda, e quest’ultimo inviterà Gagliotti e la moglie a cena.

La notizia che la famiglia Gagliotti sarà ospite a cena non piacerà affatto a Marina, e per fargliela pagare la Giordano organizzerà una stratagemma abbastanza subdolo.

Dopo aver notato che Antonietta – la moglie di Gennaro Gagliotti – indosserà abiti poco eleganti, Marina non esiterà a metterla in imbarazzo con battute poco raffinate e commenti pungenti. Più tardi Marina dirà a Roberto di aver trovato quella donna assolutamente priva di classe, e di non capire come possa coltivare l’ambizione di entrare a far parte del loro circolo. A quel punto Ferri ricorderà alla compagna che anche loro sono partiti da zero.

SCOPRI TUTTE LE NEWS UPAS

Upas, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Rossella continuerà a essere preoccupata per Enrica, e a nutrire il dubbio che la nuova arrivata stia subendo delle molestie da parte del primario Fusco. La dottoressa Graziani proverà così a spronare Enrica affinché reagisca e trovi il coraggio per uscire allo scoperto e confessare apertamente le molestie che sta subendo.

La figlia di Silvia e Michele non arretrerà neppure davanti al rischio di dover pagare molto cara la sua interferenza, e non farà mai mancare il suo appoggio a Enrica.