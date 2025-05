Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 12 al 16 maggio? Le trame settimanali della soap partenopea in onda su Rai Tre vedranno al centro dei riflettori il piccolo Jimmy, che dopo i guai legati all’intelligenza artificiale si troverà ad affrontare quelli che lo vedranno protagonista di un episodio di bullismo. Mentre il ragazzino dovrà fare i conti con la dura reazione di Niko, Giulia sarà disperata per l’improvvisa sparizione di Luca De Santis. Dove sarà finito l’ex primario?

Upas, anticipazioni al 16 maggio 2025: Jimmy e Matteo bullizzano Camillo

La situazione a scuola per Jimmy sembra peggiorare sempre di più, e dopo i problemi legati all’intelligenza artificiale il ragazzino si trova coinvolto in un caso di bullismo ai danni di Camillo. Sebbene l’aggressore sia il suo amico Matteo, anche il figlio di Niko ha un ruolo fondamentale nella vicenda.

Stavolta Viola decide di intervenire con fermezza e convoca i genitori dei due ragazzi. La madre di Matteo minimizza quanto accaduto, ma Niko è invece determinato a punire suo figlio. Neppure la mediazione di Manuela sembra farlo desistere. Poggi mette in punizione Jimmy e lui reagisce in modo inaspettato e sgradevole. Niko controlla preoccupato il il legame tra Jimmy e Matteo mentre Viola, in classe, si vede obbligata a prendere provvedimenti più rigidi.

Luca sparisce nelle prossime puntate Upas

La malattia di Luca torna a farsi sentire, e l’ex primario è costretto a prendere una decisione tanto dolorosa quanto inevitabile. De Santis si prepara a lasciare il palazzo in gran segreto.

Dopo la sua partenza da Napoli, Giulia cede allo sconforto. La donna non riesce a spiegarsi i motivi di questa sparizione e continua a cercarlo disperatamente.

Un Posto al Sole: i dubbi di Michele

Per Michele inizia un periodo decisamente complesso. La seduta spiritica tra Agata e Iolanda lo sconvolge, e dopo avervi assistito il giornalista cerca di fare chiarezza su tutti i dubbi che lo assillano dal momento della sua esperienza extracorporea.

Saviani ascolta Iolanda, che gli racconta alcune vicende che dimostrano le capacità paranormali di Agata, e ne rimane profondamente colpito. Poco dopo però, un confronto con la figlia Rossella riesce a restituirgli la lucidità necessaria per concentrarsi sul lavoro.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

La mediazione di Marina sembra fare ben poco, e il rapporto tra Roberto Ferri e Gennaro Gagliani esplode in un conflitto aperto. Le forti tensioni tra i due finiscono per ripercuotersi anche sulla radio, poco dopo che Elena ne ha assunto la gestione.

Giulia è sempre più presa dall’organizzazione del matrimonio, mentre Raffaele è intento a tranquillizzare Renato.

Nunzio confida a Gabriela una sua idea sul Vulcano ma Samuel – spinto dalla gelosia – reagisce male.

Cerruti cerca di sostenere Mariella che è in preda alla nostalgia per Guido, ma il destino sembra avere altri piani per lei. A sorpresa la donna decide di partecipare alla serata di ballo sudamericano organizzata al Vulcano, ma nasconde a Sasà i motivi di questa decisione.

Damiano ha un altro scontro con Grillo, e questo fatto rischia di peggiorare ancora di più la situazione tra loro.

Continuate a seguirci per scoprirlo con noi, e rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Upas.