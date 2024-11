Cosa accadrà negli episodi inediti Un Posto al Sole in onda nella settimana dal 4 all’8 novembre? La soap di Rai Tre continua a regalarci emozioni e momenti di tensione, e nelle prossime puntate troveremo al centro dei riflettori Luisa e le sue amiche, che infuriate per il sermone sulla fratellanza e sull’amore di don Antoine, cercheranno vendetta. La loro azione finirà per coinvolgere anche Luca.

Upas, trame all’8 novembre

Le reazioni al sermone di don Antoine saranno imprevedibili. Luisa si sentirà attaccata personalmente e – insieme alle sue amiche – cercherà un modo per vendicarsi sul prete e su Rosa.

La madre di Pasquale elaborerà un piano subdolo per screditare i due, ma non solo. Il gruppetto infatti inizierà a concentrare l’attenzione anche sulle persone più care alla coppia, e la loro furia finirà per mettere in difficoltà Luca e Giulia. I due – ignari di quanto starà accadendo alle loro spalle – continueranno a gestire il centro d’ascolto creato per dare supporto alle persone in difficoltà.

Gli spoiler però rivelano che Luisa e le sue amiche cercheranno di allontanare l’ex primario dalla struttura e – sebbene non rivelino ancora quali strategie le donne metteranno in atto – appare probabile che decidano di infangare la sua reputazione, magari mettendo in giro delle voci su un comportamento tutt’altro che professionale con le pazienti.

Anticipazioni e trame Un Posto al Sole: Rossella fa infuriare Fusco

Se quelle diffuse su Luca saranno solo infamanti bugie, ci sarà un altro medico che invece si comporterà in un modo che non lascerà adito a dubbi.

La storyline avrà inizio quando Daniele Fusco inviterà Rossella nel suo ufficio, per discutere con lei il progetto di ricerca. Dopo un alternarsi di comportamenti, talvolta fin troppo severi e altre volte benevoli di Fusco, il primario apparirà comprensivo e rassicurerà la giovane Graziani affermando che avrà fatto la scelta giusta decidendo di lasciare il lavoro in ambulanza per potersi dedicare al progetto.

Il comportamento subdolo di Fusco finirà per far dubitare Ross di aver interpretato male alcuni avvenimenti, fino a farle “catalogare” i sospetti avuti in precedenza come sue personali impressioni. Purtroppo però i fatti dimostreranno che quelle sensazioni erano giuste, visto che – quando si troverà da sola con Fusco – lui inizierà a toccarla in modo ambiguo.

I sospetti su quel comportamento che all’inizio Rossella aveva “catalogato” come una sua personale impressione, si riveleranno così fondati.

La reazione di Ross finirà per scatenare la furia di Fusco. La giovane Graziani troverà il coraggio di accusarlo pubblicamente, ma il primario riuscirà a screditare la sua versione, mettendo in dubbio non solo la sua professionalità come dottoressa, ma anche il suo valore come persona.

Upas, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Rossella uscirà sconvolta dall’ufficio e incontrerà Riccardo. Sebbene non venga esplicitamente rivelato sembra che la Graziani deciderà di tenere all’oscuro l’ex del comportamento subdolo di Fusco.

Tuttavia la giovane non riuscirà a trattenersi in un successivo incontro con Nunzio, e finirà per rivelare a Cammarota quanto accaduto. Le nostre anticipazioni si fermano qui, ma dall’incontro tra la dottoressa e Nunzio sembrerà nascere un momento di forte intimità. Curiosi di saperne di più? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Upas.