Un Posto al Sole continua a tenerci compagnia ogni giorno su Rai Tre con gli episodi inediti della nuova stagione. Cosa accadrà nella settimana dal 28 ottobre al 1° novembre? Al centro dei riflettori troveremo Rossella e Roberto, protagonisti di due vicende che li porteranno a vivere momenti di difficoltà.

Anticipazioni settimanali Upas: Rossella farà un passo falso?

Messa a disagio dal comportamento inopportuno del nuovo primario, Rossella rifletterà su quanto accaduto. Nel frattempo Nunzio – in ansia per le condizioni di Diana – finirà per contribuire ulteriormente a metterla in difficoltà.

Ross farà di tutto per evitare di rimanere sola con il primario, e questo la porterà a fare un passo falso che potrebbe compromettere la sua carriera lavorativa. Lui sarà indispettito dalla ritrosia della giovane dottoressa, e inizierà a farle una guerra psicologica.

Cammarota – ignaro del disagio emotivo che starà vivendo Ross – apparirà deluso dall’inerzia della sua amica, sulla quale confidava per poter avere un parere medico sulle condizioni di Diana.

Un Posto al Sole, spoiler al 1° novembre: Roberto disilluso da Marina

Roberto non potrà nascondere la speranza che il ritorno di Marina a Palazzo sia un segnale positivo per la loro storia. La donna arriverà accompagnata dalla nipote Alice, ma avrà una reazione inaspettata nei confronti di Ferri.

Giordano metterà bene in chiaro che il suo perdono sarà legato a una condizione: Roberto dovrà iniziare un percorso terapeutico con uno psicologo.

Al momento le anticipazioni non rivelano se Roberto accetterà o meno le condizioni poste da Marina, anche se un segnale distensivo di Ferri nei confronti della donna fa ben sperare.

Mentre spererà di poter avere una seconda chance con Marina, Roberto si troverà ad affrontare anche un’altra situazione spinosa. La smania di acquisire un nuovo inserzionista per la radio lo porterà infatti in rotta di collisione con Filippo. Quest’ultimo – sostenuto da Serena – finirà per avere una reazione clamorosa. Mentre Filippo dimostrerà di non essere disposto a retrocedere, il rapporto tra padre e figlio si farà sempre più conflittuale.

Un Posto al Sole, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Rosa – pressata dalle circostanze – sarà costretta a rivelare a don Antoine i pettegolezzi che circoleranno sul loro conto. Mentre Rosa apparirà sempre più sotto pressione, don Antoine deciderà che è giunto il momento di fare qualcosa.

Viola sarà sempre più stressata dalle vicende che avranno coinvolto Damiano, e finirà per avere un crollo emotivo che riuscirà a superare solo grazie all’aiuto di Eugenio, che le farà una rivelazione inaspettata. Le parole dell’uomo sembreranno mettere in crisi Viola, un loro riavvicinamento si prospetterà all’orizzonte?

Niko incoraggerà Alberto, il quale sarà convinto che Federico farà presto ritorno a Napoli. Clara ed Eduardo però potrebbero avere altri progetti per il futuro.

Samuel aiuterà Manuela ad uscire da una situazione delicata, ma l’improvvisa vicinanza e la bella sintonia che si verrà a creare tra i due potrebbe dare fastidio a Micaela. Nunzio sarà preoccupato per l’amico e Micaela inizierà a guardare la vicinanza tra i due con sospetto.