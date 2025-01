Prosegue su Rai Tre l’appuntamento con i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole. Cosa ci riserveranno le puntate in onda dal 27 al 31 gennaio 2025? Riflettori puntati su Viola, che apparirà profondamente turbata per la violenza dimostrata da Damiano nell’arresto dei criminali.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame al 31 gennaio

Damiano mette fine alla rapina ai danni di Viola, ma il prezzo da pagare è alto. Le immagini dell’arresto, diffuse sui social, mostrano una violenza inaspettata che turba profondamente la donna.

Mentre Manuel e Antonio sembrano quasi esaltati dall’azione di Damiano, Viola è sconvolta. Le immagini dell’arresto di Potito diffuse con un video la scuotono, e si confida con la madre per cercare conforto. Le conseguenze si fanno sentire anche su Renda, che viene cautelativamente sospeso dal servizio in strada. Inevitabilmente Damiano finisce per cercare supporto nella compagna, e non trovandolo finisce per litigare con lei. La situazione tuttavia è destinata a migliorare e – nel corso delle puntate – i due riescono a chiarirsi e ritrovare l’intesa.

Spoiler Un Posto al Sole

Giulia si trova nel bel mezzo di una delicata mediazione e cerca di ricucire lo strappo tra Renato e Jimmy. Dopo aver attraversato un periodo di tensioni, i due riescono a riappacificarsi, mentre Manuela – ferita dal rifiuto di Niko – lotta con un cuore spezzato.

Serena cerca di aiutarla a lottare, spingendola a combattere se davvero lo ama ancora. Quando ormai sembra aver perso ogni speranza, Manuela trova un aiuto inaspettato in questa “lotta”: i risultati scolastici di Jimmy sono l’occasione perfetta per collaborare più da vicino con Niko, e offrono a entrambi la possibilità di riscoprire un’intesa inaspettata.

Arriva anche una svolta amorosa per l’altra gemella Cirillo: Samuel – sollecitato da Nunzio – decide infatti di voltare pagina con Micaela, e contatta una ragazza su un’app di incontri.

Upas, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Dopo un chiarimento, Silvia convince Mariella a lasciarsi andare con Mimmo.

Sui giornali inizia a circolare la notizia che potrebbe esserci una responsabilità dei Cantieri Flegrei nel grave incidente che ha coinvolto uno degli yacht. Marina e Roberto sono sempre più sotto pressione, e neppure Alberto sembra prenderla bene. Il grave incidente avvenuto ai Caraibi rischia di compromettere la credibilità di Ferri, e quest’ultimo finisce per scontrarsi con Palladini.

Intanto Guido – sempre più proiettato sulla sua vita e sulla relazione con Claudia – sembra non accorgersi che Michele e Silvia sono preoccupati per Rossella.