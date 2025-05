Una importante svolta nelle indagini sull’agguato a Behram arriverà nelle prossime puntate della soap turca Tradimento. Mualla scoprirà infatti che l’unica responsabile delle condizioni di suo figlio sarà Zeliş. A quel punto inizierà un inseguimento che la porterà a catturarla mentre starà per lasciare la Turchia. Che farà Mualla a quel punto? Scopriamolo insieme.

Tradimento, anticipazioni turche: Zeliş smascherata

Cosa sarà veramente accaduto a Behram? La verità inizierà a emergere nel momento in cui Kahraman entrerà in possesso di un video, nel quale vedremo Oylum consegnare dei soldi al sicario che ha sparato al figlio di Mualla. La situazione per la giovane Yenersoy si farà davvero complicata, ma lei riuscirà a spiegare quanto accaduto rivelando che in realtà quel denaro serviva a coprire un debito che suo fratello Ozan aveva contratto proprio con colui che si sarà rivelato essere il sicario.

Si sarà quindi trattato solo di un’incredibile coincidenza, e una volta chiarita la questione le indagini subiranno una svolta. Presto emergerà che la mandante dell’attentato sarà stata Zeliş. A spingerla verso quel gesto estremo sarà stato il desiderio di evitare che il suo tradimento venisse scoperto, e che Oltan si accorgesse del furto dei collier, rimpiazzati dalla giovane con dei gioielli falsi.

Ilknur difende Zeliş nelle prossime puntate Tradimento

Fino a che punto si spingerà Ilknur per salvare sua figlia? Una volta scoperta la verità Mualla sarà furiosa e la madre di Zeliş si renderà conto che la vita della figlia sarà in pericolo.

Per questo motivo Ilknur non esiterà a contattare Tarik e ricattarlo, pretendendo che aiuti la figlia a lasciare la Turchia. Yenersoy sarà costretto a cedere, anche perché Ilknur gli mostrerà un video in suo possesso che lo ritrarrà implicato in un omicidio.

Zeliş lascerà quindi la villa armata in piena notte, ma la sua fuga sarà intercettata da Mualla. Quando la giovane sparerà contro la madre di Behram, Ilknur farà da scudo con il suo corpo rimanendo ferita gravemente. La donna sarà ricoverata d’urgenza, e durante l’intervento i chirurghi saranno costretti ad asportarle un polmone.

Spoiler Tradimento: Mualla raggiunge Zeliş

Mentre la madre sarà in ospedale, Zeliş tenterà la fuga. La ragazza si allontanerà dalla villa e vagherà per dieci giorni, fino a quando Mualla non la troverà. La rabbia della donna sarà tantissima, ma fortunatamente deciderà di seguire la strada della giustizia: anziché vendicarsi consegnerà Zeliş alla polizia.

Ilknu deciderà di rimanere a servizio dalla famiglia Dicleli e proverà a ricattare di nuovo Tarik. Facendo leva sullo stesso video cercherà di convincerlo a difendere sua figlia, ma l’avvocato avrà una sorpresa per lei: mentre la donna sarà in ospedale lui avrà fatto sparire ogni traccia del filmato dal suo telefono.