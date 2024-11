Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 18 al 22 novembre? I fans della soap partenopea sanno bene che ogni appuntamento su Rai Tre propone vicende cariche di tensione, e anche nella prossima settimana non resteranno delusi. Le vicende settimanali saranno incentrate su Costabile che – messo alle strette dalle minacce di Gennaro Gagliotti – non esiterà a ricattare il fratello Castrese per tirarsi fuori dai guai. Cos’altro accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Upas al 22 novembre: Gagliotti ricatta Costa

Costabile sarà costretto a confessare a Gennaro Gagliotti di non avere il denaro per poter saldare il suo debito. L’ex di Manuela non riuscirà a nascondere il suo terrore nel fare questa affermazione. I suoi timori sembreranno infondati visto che Gagliotti si mostrerà conciliante. Tuttavia si tratterà solo di un attimo, e ben presto Costabile si renderà conto che per uscire dai guai dovrà compiere un’azione quasi impossibile.

La via d’uscita proposta da Gagliotti sarà quella di convincere il padre a entrare in affari con lui e cedere il marchio Altieri. Quante possibilità avrà Costa di portare a termine questa missione? Praticamente nessuna, visto che – come saprà bene anche Gagliotti – il patriarca di casa Altieri sarà legato saldamente all’azienda di famiglia.

Costabile nei guai nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Davanti alle richieste di Gagliotti, Costabile cercherà di spiegargli che quella che gli chiede è una missione impossibile, ma l’altro non sembra disposto a sentire ragioni. Dopo aver cambiato improvvisamente il tono della voce, Gagliotti estrae una pistola e fa presente a Costa che la sua non è una semplice richiesta, ma un vero e proprio ultimatum: se lui non riuscirà a convincere suo padre saranno guai seri!

Davanti all’arma da fuoco l’ex di Manuela non se la sentirà di porre obiezioni, e penserà che il solo modo per far cambiare idea al padre Espedito sia quello di ricorrere all’aiuto di suo fratello. Castrese però si rifiuterà di prendere parte nel piano di Costa, e a quest’ultimo non rimarrà che una strada: ricattare il fratello per ottenere la sua collaborazione. Se continuerà a rifiutarsi di aiutarlo, lui andrà dal padre e gli rivelerà l’omosessualità di Castrese.

Un Posto al Sole, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Sebbene le vicende di Costabile occupino la parte centrale della trama, ci sarà spazio anche per altre vicende nella settimana dal 18 al 22 novembre. Cos’altro accadrà?

Ferri scavalcherà per l’ennesima volta Filippo e gli imporrà di trovare in radio lo spazio necessario per gli spot dell’impresa Gagliotti. Michele intanto sarà impegnato nelle sue indagini personali sugli illeciti del clan Gagliotti. Poco dopo il giornalista stupirà Rossella con una proposta insolita: lasciarsi tutto alle spalle e recarsi all’estero a fare nuove esperienze lavorative. Intanto però Nunzio cercherà il modo di allontanarsi da Diana, un’impresa tutt’altro che facile.

Guido si troverà a fare i conti con la sua nuova relazione e i bisogni di Lollo, e – nel tentativo di far conciliare tutto .- finirà per scoprire quanto possa essere egoista Claudia.

Alice parlerà con nonna Marina e le rivelerà di provare una forte attrazione per Vinicio. Alberto scoprirà che Clara ha intenzione di lasciare Napoli per sempre, e chiederà aiuto a Luca.

Lucia – parlando con Eugenio – scoprirà che il magistrato prova ancora un forte interesse per Viola. La reazione della PM non tarderà ad arrivare.