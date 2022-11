Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 al 11 novembre 2022 ci svelano che la situazione tra Michele e Silvia sembra andare sempre peggio, tanto che i due hanno ormai preso la loro decisione. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Il divorzio tra Silvia e Michele è ormai imminente, e Rossella – dopo aver raccolto le confidenze della madre – decide di affrontare la situazione da sola. Questo la porta ad avere uno scontro con Nunzio, che prova a darle una mano, e a fare i conti con la gelosia di Riccardo. Proprio le intemperanze di quest’ultimo spingono Michele a reagire in malo modo, e dire chiaramente alla figlia cosa pensa del suo fidanzato.

Situazione sempre più complicata per Marina, che spinge Ferri a indagare. Roberto ha infatti capito che nella scomparsa della donna c’entra Fabrizio e si avventura alla ricerca della Giordano. Franco e Filippo propongono a Ferri di aiutarlo nelle ricerche, ma lui rifiuta e si avventura da solo alla ricerca del nascondiglio. Fabrizio è sempre più vittima della sua follia e Marina è in completa balia dell’uomo: se Roberto vuole salvarla deve fare presto!

Chi avrebbe mai detto che Raffaele, con i suoi pastori del presepe, potesse fornire una “complicità” involontaria a Diego e consentirgli di proporre a Lia una giornata speciale? Eppure è proprio questo che avviene, e l’incontro permette ai due di ridurre le distanze, anche se tra il Giordano e la “misteriosa” domestica dei Ferri sembra esserci ancora un divario.

Jimmy si trova davanti a una proposta che lo mette in seria difficoltà. Diviso tra la madre e zia Manuela . che continuano la loro “guerra” personale, il ragazzino deve affrontare un periodo difficile.

Neppure la vicinanza di Niko riesce a far superare questo periodo complicato di Jimmy.

Momento complicato anche per Antonio, che sta per conoscere Manuel. L’incontro non dà gli esiti sperati e tra i due bambini non si instaura un gran feeling. Mentre Antonio è sempre più geloso del tempo che Viola dedica a Manuel, la donna si trova ad affrontare mille interrogativi sull’atteggiamento di Rosa. Quest’ultima è alle prese con il suo ex Damiano, con il quale non riesce a trovare un accordo riguardo l’educazione del bambino.

La gelosia di Riccardo finisce per portarlo all’ennesimo litigio con Rossella. I due riusciranno a ritrovarsi?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.