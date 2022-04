Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 30 aprile al 6 maggio 2022 ci svelano che non mancano momenti di tensione a Palazzo Palladini. Riflettori puntati su Chiara, che ignora i consigli di Nunzio e decide che è giunto il momento di confessare tutto. Le rivelazioni della Petrone sono così al centro degli eventi che animeranno la città partenopea nella prossima settimana, ma non saranno i soli. Vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 30 aprile al 6 maggio 2022

La deposizione di Chiara alla polizia crea moltissima attenzione da parte dei giornalisti, che tempestano la giovane di domande. Le rivelazioni della Petrone hanno una serie di ripercussioni sui rapporti tra Filippo, Ferri e Marina. Riuscire a tenere lontani Ferri e Marina sembra essere la priorità di Lara in questi giorni, e la donna per riuscirci cerca l’alleanza di Fabrizio.

Le aspre critiche di Marina e Filippo riguardo al trattamento che Roberto ha riservato a Chiara lasciano il segno, e Ferri finisce per prendere una decisione del tutto inaspettata. Con le sue dimissioni Ferri suscita in molti reazioni positive, anche se queste finiscono per ridefinire il rapporto tra lui, Lara e Marina.

Anticipazioni Upas: Raffaele e Ornella, coppia a rischio?

Raffaele è in preda alla solitudine: la distanza di Ornella gli pesa terribilmente spingendolo a cercare una compagnia inaspettata. Elvira diventa così una presenza costante nella sua vita, tanto che l’uomo non può più negare a sé stesso di provare una forte attrazione per la Tomei. Trovandosi a un bivio, Raffaele deve fare una scelta e la decisione che prende potrebbe anche mettere in pericolo il suo matrimonio con Ornella.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane: una sorpresa per Clara

Alberto fa una sorpresa alla Curcio, lasciandola senza parole. Nel frattempo Guido assiste a un colloquio “confidenziale” tra Sarti e un aitante infermiere.

Rossella cerca di accorciare le distanze tra lei e Riccardo, mentre quest’ultimo fa nascere dei dubbi in Michele. Nel frattempo la storia tra Crovi e Virginia arriva a una svolta sorprendente.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.