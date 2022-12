Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 3 al 9 dicembre 2022 ci svelano che Niko, sempre più deciso ad assecondare il folle piano di Manlio, sprofonda in una crisi con l’avvicinarsi del momento in cui deve trovare il denaro da consegnare al suocero. Ma vediamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 3 al 9 dicembre 2022

Manlio è intenzionato a vendicare la figlia e Niko fa di tutto per aiutarlo a trovare i soldi che gli permettano di dare incarico ai suoi amici in carcere di eliminare una volta per tutte Lello Valsano. Completata la vendita dell’auto Niko sembra deciso ad andare fino in fondo, ma qualcuno inizia a nutrire sospetti e potrebbe cercare di ostacolarlo. Jimmy si accorge che qualcosa non va e decide di parlarne con Manuela, alla quale rivela i suoi timori. La ragazza decide di affrontare l’avvocato per capire cosa abbia in mente.

Antonello fa il suo rientro in classe e Bianca è raggiante, La ragazzina gli dà il suo regalo di compleanno, ma il gesto non sfugge ai compagni che iniziano a fare battute sui due ragazzi. E mentre tutto sembra volgere al meglio, e l’amicizia tra Bianca e Antonello procede, un commento fuori luogo rischia di far ripiombare il ragazzo in una vecchia e pericolosa dipendenza.

Un Posto al Sole, trame al 9 dicembre

Bianca è alle prese con le sue prime pene d’amore, e non è la sola. A soffrire per i problemi sentimentali c’è anche Alice, alle prese con un piano di seduzione che le permetta di fare breccia nel cuore di Nunzio. Decisa a conquistarlo, la giovane trova continui pretesti per ronzargli intorno, incurante al fatto che il ragazzo è felicemente fidanzato. La sua determinazione la farà entrare in conflitto anche con nonna Marina, che vorrebbe che lei si dedicasse agli studi e intraprendesse il percorso universitario.

Un Posto al Sole news: Lia, una scoperta pericolosa

Riflettori puntati anche su Lia e Diego, che proprio quando sembrano aver trovato la serenità si trovano a fronteggiare un nuovo problema. Nel momento in cui Lia sembra finalmente pronta a guardare al futuro, fa una scoperta che la fa ripiombare in quel passato che aveva cercato di lasciarsi alle spalle.

Intanto a Palazzo Palladini si inizia a respirare aria di Natale, e proprio quell’atmosfera speciale potrebbe far ritrovare a Niko intatti dentro di sé i valori che credeva di aver smarrito.

Upas, anticipazioni al 9 dicembre Un Posto al Sole

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.