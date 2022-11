Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 19 al 25 novembre 2022 ci svelano che Niko si trova davanti a una difficile decisione. Manlio ha chiesto di incontrarlo e il Poggi è combattuto e non sa se accettare. Ma vediamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 19 al 25 novembre 2022

Riflettori puntati su Niko, che è combattuto tra la richiesta che arriva da Manlio Picardi di incontrarlo e l’enorme dolore per la morte della donna che amava causata dalla terribile esplosione nella quale ha rischiato di rimanere uccisa anche Viola. Il padre di Susanna torna in città e chiede di incontrare il giovane. Ma l’avvocato Poggi sembra fare già molta fatica a gestire il dolore per la perdita prematura della ragazza e – con l’avvicinarsi del giorno della cerimonio in ricordo di Susanna – Niko sente crescere dentro di se la rabbia per la sua morte e per quel senso di impotenza che non gli permette di “fare luce” su quanto accaduto e rendere giustizia alla giovane. L’incontro con il Picardi potrebbe riaprire vecchie ferite mai rimarginate, mentre il ragazzo cerca in qualche modo di mettere una pietra sul passato e provare ad andare avanti. Un prezioso aiuto al giovane arriva dalla presenza di Ornella, che si rivela ancora una volta una confidente capace di accogliere il dolore di chi le chiede aiuto.

La maggiore presenza di Nicotera nelle giornate di Antonio sembra dare i suoi frutti, e sia il bambino che Viola appaiono più sereni. Sarà proprio una richiesta di Antonio a creare i presupposti per un possibile riavvicinamento dei suoi genitori. Complice un film sui supereroi che Antonio chiede di guardare tutti assieme, il magistrato inizia a realizzare di voler recuperare il rapporto con la moglie. Il sentimento reciproco non si è mai sopito e potrebbe prendere il sopravvento.

Un Posto al Sole, trame al 25 novembre

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole ci sarà spazio per il ritorno di Alice a Palazzo Palladini. La Pergolesi si scopre fortemente interessata alle “bellezze locali”, ma soprattutto il suo arrivo sconvolge i piani di Roberto. Il Ferri aveva infatti programmato una partenza per Londra, ma un duplice rientro nella città partenopea di due personaggi gli farà modificare i suoi piani.

Una è Alice, mentre l’altra chi è? Si tratta di Marina Giordano, che riesce a liberarsi dalla follia dell’ex Rosato e fa rientro nella città partenopea. Il suo rientro però non scrive la parola “fine” ai suoi incubi, e la Giordano si trova a vivere momenti difficili.

Un Posto al Sole news: Bianca organizza la festa per Antonello

La tranquilla quotidianità di Samuel e Speranza rischia di crollare davanti all’esuberanza delle chiassose gemelle Cirillo, che si sono da poco trasferite a Palazzo Palladini. Buone novità in arrivo per Diego, che sembra riuscire a conquistare il cuore di Lia. Finalmente tra i due sembra essere scoccata la scintilla, anche se non mancheranno piccoli imprevisti da affrontare.

Franco e Angela devono fare i conti con una bizzarra richiesta di Bianca, che vorrebbe organizzare una festa a sorpresa per Antonello. La bambina insisterà molto e alla fine i due decidono di accontentarla.

Upas, anticipazioni al 25 novembre Un Posto al Sole

Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.