Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 19 al 25 marzo 2022 ci svelano che Niko, turbato dall’atteggiamento di Manuela, finisce per prendere un’iniziativa sorprendente. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 19 al 25 marzo 2022

Mentre lo strano comportamento di Manuela spinge Niko a una decisione fondamentale per costruire il futuro della sua famiglia, l’atteggiamento della donna fa sorgere qualche dubbio anche in Susanna. Per cercare di placare i timori di Susanna, Niko chiede a Manuela di smettere di provocarlo.

Serena e Filippo non fanno mancare la loro vicinanza a Micaela, in un momento così delicato. Quest’ultima è sempre più determinata a portare Jimmy a Berlino. Raffaele e Ornella appaiono sempre più distanti e su posizioni ormai inconciliabili, e neppure l’attività di mediazione di Viola sembra dare i suoi frutti per riavvicinarli.

Chiara appare sempre più vulnerabile a causa delle sue debolezze e delle continue tensioni con Nunzio. Questo la rende un bersaglio facile per le losche trame di Ferri e di Lara. Nunzio nel frattempo, dissipate le tensioni che lo angustiano, cerca conforto in Rossella. L’intesa tra Ferri e Lara sembra consolidarsi sempre più, alle spese di una ignara Chiara che viene così manipolata fino a che Nunzio prende un’iniziativa che stupisce la Petrone.

Speranza vuole riuscire a risollevare il morale di Samuel e mostrargli tutto il suo amore. Per questo chiede aiuto a Mariella. Ma proprio quando Speranza e Samuel sono a un passo dalla loro “prima volta” un evento imprevisto rischia di mandare all’aria i loro piani. Fabrizio è in procinto di affrontare l’udienza del processo a suo carico.

Anticipazioni Upas: una minaccia incombe su Bianca

Una inquietante ed oscura minaccia sembra incombere su Bianca, che all’insaputa della sua famiglia si trova a fare i conti con qualcosa di veramente pericoloso. Un’azione incomprensibile della piccola Boschi ai danni di Silvia rischia di trasformarsi nel primo atto di un gioco molto pericoloso.

Patrizio deve esprimere il proprio parere sull’operato dei due sostituti, Nunzio e Samuel, che lo hanno sostituito nella cucina del Vulcano.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane: l’assenza di Marina

La prolungata assenza di Marina dai Cantieri suscita le rimostranze di Roberto, che non esita a chiedere alla donna i motivi, senza riuscire a celare un interessamento che va oltre quello professionale.

