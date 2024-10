Sarà un periodo decisamente complicato quello che attende la giovane dottoressa Graziani nelle prossime puntate Un Posto al Sole. Rossella si troverà infatti a fare i conti con le attenzioni eccessive di Daniele Fusco, il nuovo primario, che inizierà a molestarla nel luogo di lavoro.

Trame future Un Posto al Sole: Nunzio allontana Rossella, Fusco ne approfitta

Un momento di passione tra Nunzio e Ross farà sperare ai fans più romantici in un loro riavvicinamento. Tuttavia tra i due – che si troveranno soli in casa – non ci sarà che un bacio. A interrompere il momento idilliaco tra Cammarota e la Graziani sarà l’arrivo improvviso di Silvia.

Subito dopo Nunzio si pentirà del suo gesto, e ribadirà alla dottoressa di voler vivere la sua storia d’amore con Diana. Rossella – con il cuore a pezzi e tanta confusione in testa – sarà costretta a gestire una situazione che si complicherà ulteriormente quando il nuovo primario Fusco inizierà a mostrare atteggiamenti ambigui nei suoi confronti.

Fusco molesta Ross nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Se fino a questo momento Daniele Fusco è rimasto piuttosto in ombra, il suo personaggio assumerà un ruolo sempre più centrale nelle trame future. Il primario arrivato a rimpiazzare Luca De Santis mostrerà un’attenzione sempre più morbosa nei confronti di Rossella.

Il suo atteggiamento nei confronti della giovane Graziani si farà sempre più ambiguo, e dopo averle posato “innocentemente” una mano sulla spalla Fusco non esiterà a molestarla più apertamente. Il nuovo primario le proporrà un progetto lavorativo molto interessante, accompagnando la sua proposta da continue carezze. Il suo interesse professionale sarà solo apparente oppure il primario cercherà di ottenere ben altro? Rossella all’inizio sarà confusa da questo atteggiamento, e si interrogherà su quei gesti, incolpando dapprima sé stessa e chiedendosi se non stia fraintendendo dei comportamenti in realtà innocui.

Il seguito della trama purtroppo confermerà i sospetti iniziali della dottoressa Graziani, e mostrerà un aspetto piuttosto ricorrente ovvero quello delle molestie sul lavoro in cui la vittima tende a colpevolizzarsi.

Upas affronta il tema delle molestie sul lavoro

L’amata soap di Rai Tre affronterà quindi il tema delle molestie sul lavoro con un approccio che – sebbene apparentemente privo di violenza fisica – si mostrerà con tutta la sua gravità. A complicare la situazione sia dal punto di vista legale che etico sarà il fatto che Fusco, in qualità di primario, avrà una posizione di potere nei confronti della giovane specializzanda.

Sicuramente la dottoressa Graziani opporrà un suo rifiuto alle avances di Fusco, e al momento non sappiamo come reagirà il primario. Con molta probabilità non ricorrerà alla violenza – che potrebbe danneggiare irrimediabilmente la sua posizione – ma è molto più probabile che decida di rendere impossibile la vita lavorativa di Rossella.