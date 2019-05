Sorprese a non finire per la soap Un posto al sole, dal 3 al 7 giugno 2019. Stiamo attendendo che cosa risponderà Mariella a Guido. Alex finalmente si trasferirà in una nuova casa. Patrizio subirà una cocente delusione, che cosa gli succederà? Vediamo tutte le anticipazioni upas relative alla prima settimana di Giugno 2019.

Un posto al sole anticipazioni settimanali: una sorpresa dietro all’altra nella soap

Grazie alle anticipazioni di Un posto al sole, relative agli episodi che verranno trasmessi su Rai Tre dal 3 al 7 giugno 2019, scopriamo molte impensabili novità. Non mancheranno le delusioni d’amore. Marina cercherà di allontanarsi da Alberto e i due si scontreranno violentemente.

Patrizio otterrà da Rossella solamente una buona amicizia. Troppo poco per il Giordano che nutre per la donna un sentimento talmente forte da esserne geloso infinitamente. Egli controllerà ogni mossa dell’amata che non gli darà alcuna speranza futura.

Guido chiederà la mano di Mariella, anche per lui però la situazione si presenterà dolorosa. La donna, che non ha mai svelato la verità che riguarda Lollo, si sentirà colpevole per non averlo fatto. In ogni caso rifiuterà la proposta di Guido che la vorrebbe sposare.

Alberto diventerà imprenditore

Vittorio aiuterà Alex, anche se Mia non sarà per niente contenta del fatto. Il contrasto con la piccola porterà l’uomo all’indecisione se avere fatto la scelta giusta o meno. Salterà anche l’uscita al parco divertimenti probabilmente e Jimmy ne sarà colpevole.

Alberto farà propria l’idea di Roberto e diventerà imprenditore. Il Palladini otterrà l’appoggio di Marina ed insieme inizieranno una nuova attività: noleggio di imbarcazioni di lusso per i turisti.

Intanto Alex aspetterà ansiosamente ciò che gli abitanti della Terrazza decideranno. Mentre Marina dovrà probabilmente agire contro il Palladini ai cantieri, per le incertezze di Clara, Alex riuscirà a non tardare più al lavoro e potrà iniziare una convivenza.

Nuovi cambiamenti per Alex

Cerruti desidererebbe che Michele fosse il padrino di Lollo. Un divertente equivoco avverrà tra i due e sarà Guido che li aiuterà a superarlo. Filippo dovrà decidersi, continuerà con progetti suoi o vivrà nell’ombra del padre?

Alex felice metterà al corrente la madre e la sorella di avere finalmente trovata una casa. Si tratta però di una dimora tra le più animate di palazzo Palladini. Mia farà il possibile per dare fastidio.

Una nuova attività in vista

Filippo e Serena accompagneranno Roberto a fare visita al molo. Qui i due hanno intenzione di avviare una nuova attività di chatering. La coppia così scoprirà che il Ferri avrebbe intenzione di appropriarsi del progetto.

Guido che si renderà conto dell’equivoco nato tra Michele e Sasà deciderà di riavvicinarli, risolvendo la situazione. Inaspettatamente egli dirà di essere deciso a prendere in moglie Mariella.

Prima di chiedere la mano alla donna però vorrà confrontarsi con Assunta. Ricordiamo che giovedì 6 giugno 2019, la puntata di Un posto al sole non verrà trasmessa e quindi il giorno 5 giugno c.m., vedremo ben due episodi della soap italiana.