Ecco a Voi le anticipazioni un posto al sole relative alle puntate da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019. Che dovremo aspettarci dagli abitanti di una tra le più belle città d’Italia? Alcuni dei nostri beniamini avranno finalmente deciso la strada da percorrere, mentre altri si ritroveranno in preda alla malinconia. Vittorio si troverà in crisi, che gli sarà successo? Eccovi tutto quello che succederà in upas la prossima settimana.

Un posto al sole anticipazioni: un bacio inaspettato

Anche i momenti potenzialmente belli possono arrecare imbarazzo e questo sarà il caso di Vittorio proprio ad inizio della nuova settimana. Anita lo coinvolgerà e lui rimarrà senza parole. Vediamo giorno dopo giorno le trame della soap, nostro fiore all’occhiello.

Lunedì, 24 giugno 2019 – trama

Alle 20.45 assisteremo alla 5.281ª puntata di Un posto al sole, trasmessa dalla terza rete della TV nazionale. Anita bacerà Vittorio e lui sarà invaso da una forte crisi: imbarazzo o indifferenza? Leonardo nel frattempo si prenderà l’impegno di organizzare al

palazzo un fastoso pranzo a sorpresa, Filippo invece verrà a sapere che dovrà andare a Londra, insieme con suo padre. La partenza avverrà di lì a breve, esattamente la giornata successiva. Diego penserà che Eugenio abbia intrecciato una relazione amorosa con Beatrice e gli metterà qualcuno alle calcagna per scoprire dove andrà e chi incontrerà.

Martedì, 25 giugno 2019 – trama

Durante l’appuntamento di martedì 25 giugno non ci sarà Filippo, che ha accompagnato il padre a Londra. Serena e Irene trascorreranno un giorno piacevole insieme a Leonardo. Vittorio, molto tormentato e infastidito perchè Alex è presente e per Anita che continua a provocarlo, si sentirà in confusione.

Mercoledì, 26 giugno 2019 – trama

Alle 20.45, sempre su Rai 3 verrà trasmesso un altro episodio di Un posto al sole, la 5.283ª puntata. Vedremo soffrire Marina per vari motivi, da un lato lavorare con Alberto è per lei fonte di frustrazione, dall’altro le mancano Elena e Alice. Così duramente provata negli affetti e al lavoro la donna si sentirà sempre più emotivamente fragile.

Intanto arriveranno in Italia i genitori di Nadia che rispolvereranno antichi rancori con Renato.

Giovedì, 27 giugno 2019 – trama

Diego si ritroverà fermamente convinto che Eugenio abbia intrecciato una relazione amorosa con Beatrice e mediterà di compiere qualche follia. Che avrà intenzione di fare?

Intanto ci sarà qualche sconosciuto che s’introdurrà nell’abitazione di Marina. Dalla casa scomparirà una foto incorniciata della donna.

Venerdì, 28 giugno 2019 – trama

La Soap è ormai giunta alla 5.285ª puntata. Eugenio rischierà di venire investito da un’auto e non saprà se denunciare il fatto alla prefettura locale di competenza. Diego che non riesce a dimenticare Beatrice e pensa che egli sia l’amante, lo affronterà. Marina accuserà la domestica di avere rubato la sua fotografia incorniciata. Arturo intanto continuerà a rimanere nella villa e a girarla in lungo e in largo, che penserà di scoprire?

Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate della prossima settimana, sembrano alquanto misteriose, colpi di scena a non finire!