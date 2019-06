Ecco altri cinque giorni di programmazione per la soap partenopea Un posto al Sole. Le anticipazioni sulle puntate che durante la prossima settimana vedremo alle 20.45 su Rai 3 mostrano che Marina si accorgerà di non risultare molto simpatica, a chi? Diego farà una incredibile scoperta, Andrea e Arianna prenderanno una decisione. Eccovi tutte le news upas relative alla settimana dal 17 al 21 giugno 2019.

Un posto al sole anticipazioni, cinque giorni incredibili

Siamo ormai giunti alla puntata 5.276ª del nostro fiore all’occhiello, Un posto al sole. La soap tutta italiana, in cui lo scenario è meraviglioso, ci porta sempre sorprese indecifrabili, eccovi le anticipazioni relative alla prossima settimana.

Lunedì, 17 giugno 2019 – trama

Michele è nelle mani di Mimmo, ma si rende però conto che il giovane non è molto sicuro di se stesso e si spaventa facilmente. Marina scoprirà che gli operai non la vedono di buon occhio e lei non è in grado di contrastarli, essendo diventata debole con l’avanzare dell’età. Mentre Assunta sta soffrendo per essere sola, Guido e Vittorio sembrerebbero decisi a organizzare la loro esistenza sentimentale stabilmente.

Martedì, 18 giugno 2019 – trama

Diego è ormai quasi sicuro che Beatrice frequenti un altro, ma scoprirà qualche coa di veramente sconcertante. Mimmo, subirà un duro crollo e Michele è deciderà di aiutarlo a rialzarsi. Marina, invece, dovrà adeguarsi all’età che avanza anche per lei.

Mercoledì, 19 giugno 2019 – trama

Diego è dell’idea che Eugenio e Beatrice siano legati sentimentalmente. Egli cercherà di scoprirli mentre sono insieme, ma non è proprio così come lui crede. Otello e Silvia ostacoleranno Michele che si sta prodigando per aiutare Mimmo. Nel frattempo assisteremo alla decisione di Andrea e Arianna che si stanno accingendo a un passo determinante.

Giovedì, 20 giugno 2019 – trama

Diego non riesce a rassegnarsi che la sua storia con Beatrice non possa avere un seguito e cercherà un modo per riavvicinarla. Roberto sta preparandosi all venuta di Leonardo, che

intende riportare a Napoli l’imbarcazione di Tommaso.

Venerdì, 21 giugno 2019 – trama

La puntata 5.280ª chiuderà la settimana ed assisteremo a Roberto, Filippo e Serena che daranno l’ultimo saluto a Tommaso. Leonardo, di sicuro, è una persona misteriosa, che cosa sta nascondendo? Niko spingerà Beatrice a parlare della sua relazione e quindi le farà delle raccomandazioni. Alex vorrebbe essere una “fidanzata” a tutti gli effetti, mentre Vittorio sarà tentato da un invito lusinghevole di Anita.

Ogni puntata di Un posto al Sole racchiude una trama indimenticabile, molte ne vedremo ancora, non credete?