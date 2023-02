Nelle puntate inedite Un Posto al Sole in onda nelle prossime settimane assisteremo alle inevitabili conseguenze che ci saranno a causa del ritorno di Lara. La ex di Roberto farà ritorno nella città partenopea proprio nel giorno del matrimonio tra il Ferri e Marina, pronta a riprendersi il suo posto accanto all’uomo anche grazie a un inganno. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Roberto è il padre del figlio di Lara?

Lara si presenta nel giorno delle nozze tra Roberto e Marina con un figlio e una notizia bomba: il piccolo Tommaso è figlio del Ferri!

In realtà noi sappiamo bene che non è così, ma il dubbio che Lara riesce a innescare con il suo inganno potrebbe segnare un duro colpo nella serenità familiare di Roberto e Marina. Non è certo un caso se la Martinelli ha scelto proprio questo momento per tornare nella città partenopea.

Le bugie di Lara però potrebbero essere scoperte da Luca de Santis, rientrato a Napoli per lavorare al San Filippo. Proprio il medico infatti potrebbe scoprire casualmente la verità su Lara e riportare così un po’ di serenità tra Marina e Roberto.

Un Posto al Sole news: Luca scopre le bugie di Lara?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole le bugie di Lara sulla paternità del piccolo Tommaso saranno smentite dal medico del San Filippo, che chiede un resoconto allo staff di tutte le situazioni mediche degli ultimi tempi. Questo lo porta a imbattersi casualmente anche nella cartella clinica di Lara, che in passato – dopo avere abortito – ha subito un raschiamento.

Upas, anticipazioni Un Posto al Sole

Proprio grazie alla cartella clinica di Lara Luca de Santis riesce a scoprire la verità e far venire a galla la verità sulla paternità di Tommaso. Roberto e Marina – dopo tante vicissitudini passate – riusciranno finalmente a trovare la serenità?

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.