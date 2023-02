Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 25 febbraio al 3 marzo 2023 ci svelano che assisteremo a un vero e proprio ritorno dal passato. Un personaggio si prepara infatti a fare il suo rientro dopo ben 20 anni d’assenza. Volete sapere di chi si tratta? Continuate a leggere per scoprire cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 25 febbraio al 3 marzo 2023

Il processo contro Lello Valsano si avvia alla fase finale, e l’ansia di Niko cresce vertiginosamente. Il giovane teme che la sentenza non riesca a rendere giustizia a Susanna Poggi e – in un clima di grande incertezza – si prepara con Viola all’atto finale del processo.

La crisi economica del Caffè Vulcano prosegue e con essa gli scontri tra Silvia e Giancarlo. La donna è sempre più sotto pressione per il periodo difficile e finisce per prendersela con Riccardo. Decisa a non accettare l’aiuto del compagno che considera inaffidabile, medita di porre fine alla loro relazione. Giancarlo si mette a completa disposizione di Rossella, ma incassa solo continui rifiuti. La madre di Rossella preferisce ricorrere a una persona su cui sa di poter sempre contare.

Intanto Otello prova a dare un po’ di sostegno alla nuora e, per conoscerlo meglio, invita a pranzo il fidanzato della nipote, Riccardo. Una discussione tra l’ex vigile e la moglie Teresa rischia però di rovinare l’atmosfera della serata. Al pranzo di famiglia organizzato al Vulcano Michele non intende partecipare. A fargli cambiare idea potrebbe essere qualcuno che sta per rientrare a Napoli.

Un Posto al Sole news: il ritorno di Luca

Dopo vent’anni di assenza torna Luca De Santis. L’ex medico di Palazzo Palladini – partito dal condominio per una missione in Africa – con il suo rientro nella città partenopea riaccende i vecchi pensieri di Giulia.

A Luca è stata offerto il posto di primario in un ospedale in zona, ma lui sembra avere molti dubbi. Parlando con Michele il medico confessa i suoi dubbi, che sembrano poi dissiparsi grazie a un incontro imprevisto. Marina e Roberto rientrano a Napoli e si trovano ad affrontare la dura realtà. Il Ferri fa il possibile per difendere la serenità di coppia, ma l’impresa appare difficile. Cerruti deve confrontarsi di nuovo con i suoi contrastanti sentimenti verso Castrese.

Upas, anticipazioni al 3 marzo Un Posto al Sole

Alberto è sempre più deciso a fare un salto di qualità, e propone l’idea di cambiare studio. I suoi progetti però non incontrano il parere favorevole di Niko. Intanto Manuela sembra pronta a riprendere in mano la sua vita. Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.