Le anticipazioni di Un posto al sole dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020 annunciano che sarà una settimana ricca di colpi di scena. La soap opera partenopea subirà un piccolo cambiamento all’interno della sua programmazione. Nel dettaglio, nella giornata di martedì 31 dicembre UPAS non verrà trasmessa a causa del tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Ma il 1° gennaio ci sarà un doppio appuntamento! Quello che andremo a vedere prossimamente riguarderanno vari personaggi e a Palazzo Palladini si respirerà aria di Capodanno. Si verificheranno molte situazioni e alcuni rapporti saranno in bilico.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 3 gennaio

La donna con cui Filippo aveva tradito Serena soggiornerà nel B&B della Cirillo mettendo a rischio il rapporto dei due coniugi. Quando Filippo verrà a sapere dell’arrivo di Viviana Carlino si preoccuperà moltissimo. Serena non riuscirà a comprendere le ragioni per cui alla sua ospite sia stato negato il lavoro e Filippo farà finta di non saperne niente. La Carlino avrà un duro scontro con Roberto e sarà ad un passo dallo spiattellare tutta la verità sull’accaduto.

Tra Eugenio e Viola la situazione non accennerà a migliorare. I rapporti tra i due continueranno ad essere piuttosto tesi a causa del lavoro di lui. Eugenio riceverà una certa telefonata da Aldo Leone e questo finirà per accentuare il malessere coniugale. Tutto questo impensierirà non poco Raffaele e Ornella.

UPAS spoiler: Otello organizza una festa

Nelle prossime puntate di UPAS in onda fino al 3 gennaio 2020 si tornerà a parlare della piccola Bianca la quale sarà ancora terrorizzata dalla maestra Gagliardi. E mentre i genitori della bimba cercheranno di aiutarla, tra Giulia e Marcello tornerà il sereno. Ai cantieri emergeranno ulteriori problemi e Marina sarà costretta a parlare con Alberto.

A Palazzo Palladini saranno tutti impegnati con l’arrivo dell’anno nuovo. Guido e Mariella si ritroveranno con un ospite particolare mentre Otello, stuzzicato da Renato, organizzerà una serata divertente che riserverà numerosi colpi di scena. Anche al Caffè Vulcano si terrà uno spettacolo.