Un posto al sole ci terrà compagnia nelle calde serate estive. I protagonisti avranno varie complicazioni e in particolare Raffaele si mostrerà sempre più confuso sulle sue idee e in continua lotta con il figlio. Serena scoprirà qualche cosa che le farà cambiare idea su Leoanrdo, di che si tratterà?

Un posto al sole trame episodi dall’1 al 5 luglio 2019

La soap italiana più longeva e con una location meravigliosa ci serberà, ancora una volta incredibili colpi di scena e alcune situazioni rovineranno la vita ai nostri protagonisti. I problemi da affrontare saranno talmente gravi che non sarà facile trovare loro qualche soluzione.

Lunedì, 1 luglio 2019 – trama

Che ci porterà l’episodio di Upas trasmesso da Rai Tre la prima serata di luglio 2019? Ci renderemo conto che Raffaele, dopo le accuse fatte da Diego sarà sempre più confuso e non riesce a capire chi possa essere l’amante di Beatrice. Siamo ormai giunti alla puntata 2.286ª e il fatto che Mia sia presente potrebbe nuocere non poco alla relazione tra Vittorio e Alex.

Martedì, 2 luglio 2019 – trama

Raffaele sarà occupato anche con il figlio. Egli infatti sta tentando in tutti i modi di convincerlo ad allontanarsi da Beatrice. Le parole di Anita, inoltre, potrebbero incrinare l’intesa amorosa tra Vittorio e Alex. Michele incontrerà la famiglia di Mimmo e diverrà sempre più intenzionato ad aiutarlo.

Mercoledì, 3 luglio 2019 – trama

Leonardo e Serena stanno trascorrendo buona parte della loro quotidianità insieme. La donna però scoprirà qualche cosa che potrebbe rovinare l’intesa e farle vedere il giovane in modo diverso. Diego farà l’impossibile per dimenticare Beatrice, si impegnerà al massimo sul lavoro per non pensarla.

Giovedì, 4 luglio 2019 – trama

Marina intanto incaricherà degli esperti per l’installazione delle telecamere di sorveglianza. Ella avrà così modo di riuscire a controllare tutto e crederà di avere riconosciuto il misterioso uomo. Serena avrà la domanda di essere perdonato da parte di Leonardo. Un invito a cena verrà inaspettatamente recapitato a Cerruti, chi potrà averglielo inviato?

Venerdì, 5 luglio 2019 – trama

La prima settimana di luglio finirà con l’episodio 5.290 di Upas. Filippo proporrà a Leonardo qualche cosa che non piacerà a Serena. Quest’ultima si allarmerà non poco, mentre Angela litigherà con la madre e Giulia subirà una crisi sentimentalmente, dopo troppe sofferenze.

Non sarano puntate noiose, le prossime di Un posto al sole, non credete?