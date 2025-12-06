Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dall’8 al 12 dicembre? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo Clara ed Eduardo protagonisti di un riavvicinamento. Tra i due però resterà l’incognita “Stella”. Anche per Viola ed Eugenio, arriverà il momento di fare un tuffo nel passato. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: riaffiorano vecchi sentimenti

Eduardo sembra essersi irrimediabilmente allontanato da Clara. La distanza tra loro negli ultimi tempi ha raggiunto livelli apparentemente incolmabili, ma un accorato appello della Curcio sulla forza del loro legame sembra far fare a Sabbiese un passo indietro. Resta però un nodo da sciogliere: Sabbiese si sente sempre più attratto da Stella, e cerca ogni pretesto per discutere con Clara e poter così correre da lei.

Anche un’altra coppia ritrova una complicità che credeva ormai perduta. I due personaggi in questione sono Viola ed Eugenio, che durante una cena all’insegna dell’armonia riscoprono che quei sentimenti che li avevano un tempo legati non sono poi così sopiti.

Upas, trame al 12 dicembre: Jimmy bullizzato da Matteo

La serie tv ambientata nella città partenopea, ha dimostrato di saper affrontare moltissimi temi di grande attualità. Tra questi spicca sicuramente il bullismo nelle scuole, che qui viene “vissuto” attraverso l’esperienza di Jimmy. Il ragazzo – bullizzato da Matteo e da altri compagni – crede di avere finalmente l’opportunità per essere riaccolto nel gruppo.

Ma, proprio come accade nella realtà, Jimmy si trova presto a fare i conti con la consapevolezza che la realtà non è come l’aveva immaginata. Nel frattempo Niko e Manuela scoprono che Niko è vittima dei soprusi di Matteo fin dall’inizio dell’anno scolastico.

Filippo affronta i coniugi Ferri nelle prossime puntate Upas

La questione dei Cantieri è tutt’altro che risolta. Con Marina e Roberto Ferri da un lato, e Gennaro Gagliotti dall’altro, la battaglia si fa sempre più tesa. A complicare ulteriormente i fatti c’è poi il ritorno di Chiara a Napoli, e la scelta della giovane di affidare a Filippo il ruolo di supervisore di Gennaro.

Proprio quest’ultimo è al centro di una trama che promette di tenerci con il fiato sospeso. Nel corso dei prossimi episodi infatti, Sartori decide di accettare l’incarico propostogli da Chiara e informa Marina e Roberto Ferri di non avere alcuna intenzione di lasciarsi coinvolgere dalla loro “guerra” personale.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Elena cerca di indurre Alice a perdonare i nonni, ma la ragazza non sembra affatto disposta a intercedere verso di loro, “colpevoli” di aver sfruttato le vulnerabilità di Vinicio. La distanza tra la ragazza e la sua famiglia sembra ormai incolmabile, e mentre lei si prepara a trasferirsi a Londra con Vinicio Elena soffre terribilmente per la situazione che è venuta a crearsi.

Gennaro intanto, si trova a dover affrontare – oltre al ritorno di Filippo ai Cantieri – anche un arrivo del tutto inaspettato. Nel frattempo arriva la prima riunione amministrativa nella quale Sartori rappresenta la Petrone, e per Gagliotti c’è in serbo una grossa delusione: il suo piano per manipolare il giovane e portarlo dalla sua parte, rischia di ritorcersi contro di lui. Un imprevisto potrebbe infatti ribaltare la situazione.

Novità anche nella scelta del nuovo portiere di Palazzo Palladini: mentre il candidato proposto da Alberto sembra essere la persona ideale, Rosa inizia a pentirsi di aver rinunciato all’incarico.