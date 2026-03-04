Un vero e proprio colpo di scena attende i fans di Un Posto al Sole. Le trame settimanali della serie tv partenopea in onda su Rai Tre dal 9 al 13 marzo rivelano infatti che Alberto non resterà a lungo indifferente al fascino di Anna Palladini senior finirà per capitolare davanti alla bella imprenditrice, segnando un possibile punto di rottura (ma ce n’era davvero bisogno?) con sui figlio Gianluca.

Anticipazioni settimanali Un Posto al sole: Alberto cede alla passione con Anna

La bella e misteriosa restauratrice che ha fatto il suo ingresso in Un Posto al Sole come nuova fiamma di Gianluca Palladini, è destinata a creare molto scalpore. Dopo un primo momento in cui il padre del ragazzo aveva più volte evitato la vicinanza di Anna, la situazione degenera.

Alberto finirà per cedere alla passione proprio con la neo fidanzata del figlio, un gesto che scatenerà in Palladini senior un grande rimorso di coscienza. L’uomo proverà a confidarsi anche con Luca, ma questo non basterà a placare la sua irrequietezza. Il pensiero di aver fatto un gesto che potrebbe di nuovo causare un punto di rottura nei rapporti con il figlio Gianluca lo accompagnerà a lungo.

Anna nasconde un segreto? News Un posto al sole

La giovane restauratrice non è solo bella, ma anche circondata da un alone di mistero. Fin dal suo ingresso è apparso evidente che Anna nasconde qualcosa: si tratta di un fatto legato al suo passato? C’entra in qualche modo la famiglia Palladini?

Al momento gli spoiler non lasciano trapelare nulla, ma appare evidente che questo triangolo amoroso che si è venuto a creare tra i due Palladini e la giovane è destinato a tenere i fans a lungo con il fiato sospeso.

Trame Un posto al sole: Diego si trasferisce a casa Giordano

Raffaele e Ornella non sembrano riuscire a ritrovare la serenità, ma il portiere di Palazzo Palladini non è il solo Giordano in difficoltà. Anche suo figlio Diego sembra faticare a ricucire il rapporto con Ida. La donna non ha mai nascosto di sentirsi a disagio nel condominio in cui è andata a vivere con il compagno e il figlio Joseph. Ida fa fatica a trovare nuove amicizie, e questo influisce inevitabilmente nel suo rapporto con Diego.

La crisi – che va avanti da mesi – potrebbe risolversi con la proposta di Raffaele. L’uomo infatti, propone al figlio di trasferirsi a casa sua, insieme alla compagna e al figlio di lei. Diego – dopo un primo momento di esitazione – accetta la proposta.

Crisi risolta, o piuttosto doppia crisi in arrivo? Questa decisione apre la porta a molti interrogativi: basterà davvero un trasferimento a casa di Giordano senior per risolvere i problemi di coppia, o piuttosto questa decisione innescherà nuove crisi anche tra Raffaele e la moglie? Da notare che – ancora una volta – il portiere ha omesso di parlare con Ornella della sua idea, e la Bruni potrebbe sentirsi di nuovo messa da parte in decisioni importanti.

Upas, spoiler al 13 marzo: cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Mariella continuerà a covare dentro di sé il desiderio di vendetta nei confronti di Massaro, e non perderà occasione per stuzzicarlo sull’app di incontri. Cerruti però, inizierà a temere che la situazione le stia sfuggendo di mano.

Le dimissioni di Greta dall’ospedale, faranno provare un senso di sollievo a Roberto, ma proprio quando sembrerà che lei possa tornare a svolgere il suo ruolo di madre, un nuovo imprevisto sconvolgerà tutto. Le richieste della donna finiranno per creare nuove tensioni tra Roberto e Cristina, e neppure l’intervento di Marina (che proverà a fare da paciere) sembreranno riuscire a riportare la serenità.

Nel frattempo Mariella deciderà di affrontare Sergio: la donna organizzerà un confronto tra “Blonde Partenope” e “Romeo” con l’intento di smascherarlo.

La gente del quartiere continuerà a non vedere di buon occhio Eduardo, e lui finirà per sfogare la sua frustrazione su Giulia. Mentre lei si confiderà con Clara e Rosa – ammettendo di essere sconvolta dal fatto che la fama del compagno possa influire negativamente anche negli incontri al Centro Ascolto – Sabbiese si troverà di nuovo davanti a un bivio, e stavolta la strada che lo porterebbe a una scelta rischiosa potrebbe avere la meglio.