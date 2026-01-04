Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 5 al 9 gennaio? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo Eduardo, diviso tra la possibilità di sostenere Damiano e quella di mettere in salvo Stella. La sua scelta potrebbe metterlo (di nuovo) nei guai. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.
Anticipazioni Un Posto al Sole: Sabbiese diviso tra Damiano e Stella
Se da un lato è forte il desiderio di sostenere Renda nelle indagini sui furti alle gioiellerie, dall’altro c’è il mondo affascinante di Stella, dal quale Sabbiese sembra sempre più attratto.
Eduardo si trova a dover scegliere se mettere in salvo la donna che lo affascina, oppure collaborare con le forze dell’ordine, nelle puntate Un Posto al sole in onda dal 5 al 9 gennaio. Tutto ciò accade proprio quando Sabbiese è in procinto di iniziare a lavorare a Palazzo Palladini, che avrebbe dovuto segnare l’inizio del suo percorso di redenzione.
Mentre le indagini sui furti sembrano in stallo, tanto che Damiano inizia a temere ritorsioni da parte di Grillo, Eduardo decide di entrare nella banda di Stella. Manca solo il benestare di Rino e Angela, ma sembra che ormai l’ex boss abbia già preso la sua decisione, provocando una forte delusione in Clara.
Upas, trame al 9 gennaio
In una storyline parallela, Cotugno si trova a improvvisarsi babysitter per il piccolo Lollo. Guido e Mariella non possono certo immaginare quali disastri deriveranno da questa nuova situazione.
Raffaele sembra ormai convinto dalla sua nuova vita da pensionato, anche se l’idea di abbandonare il posto di portiere a Palazzo Palladini gli suscita ancora molta nostalgia. L’uomo è all’oscuro della sorpresa che i suoi amici stanno preparando per lui.
Nunzio hot chef nelle prossime puntate Upas
Micaela convince Nunzio a realizzare alcuni video del Caffè Vulcano da condividere sui social. L’idea della Cirillo si rivela vincente, anche se la svolta social di Cammarota, trasformato in hot chef, finisce per provocare fitte di gelosia in Rossella.
Quando la Graziani mostra questa sua debolezza, Micaela decide di sfruttarla con ironica malizia.
Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?
Dopo la confessione di Okoro, la situazione si fa sempre più difficile per Gennaro Gagliotti: l’uomo si rende conto che lo scontro con la giustizia è ormai vicinissimo e prende una decisione tanto audace quanto pericolosa.
Raffaele ha un ripensamento sul suo licenziamento, innescando una serie di equivoci ed effetti a catena che lasciano tutti insoddisfatti.