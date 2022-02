Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 al 11 febbraio 2022 ci svelano che vedremo Nunzio sempre più accecato dalla gelosia, al punto che il giovane perderà il controllo delle sue azioni quando si renderà conto che l’intesa tra Chiara e Ludovico vive un crescendo sospetto. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 5 al 11 febbraio 2022

“La gelosia è il pepe dell’amore: un pizzico gli da più sapore, troppa rende il piatto immangiabile“. Lo sa bene Nunzio, che sembrerà fare davvero fatica a contenere quel sentimento che si è acceso nel vedere che tra Chiara e Ludovico si instaurerà un’intesa sempre più perfetta. Il rapporto tra Nunzio e Chiara sembrerà così creare sempre più tensioni al Cammarota, che dilaniato dai sospetti finirà per prendere una decisione improvvisa.

La rottura tra i due lascerà Chiara tramortita, e per la giovane sarà ancor più difficile concentrarsi sulla complicata trattativa per la cessione delle quote del

gruppo Petrone. Un passo falso della Petrone, dovuto alla fragilità del momento, potrebbe permettere a Ferri di speculare sulla situazione.

E sarà ancora una volta la gelosia a farla da padrona anche nel rapporto tra Rossella e Riccardo, portando la loro relazione vicinissima al punto di rottura. Riuscirà Rossella a gestire la gelosia nei confronti del ragazzo oppure la tensione tra i due sarà destinata a deflagrare proprio alla vigilia della partenza del giovane per Bolzano? A tenere la mente di Rossella occupata, impedendo così ai sospetti di avere la meglio, sarà un caso clinico con il quale la Graziani avrà a che fare, e che metterà alla prova sia la sua competenza che la sua emotività.

Dopo vari tentativi Rossella riuscirà a trovare la chiave giusta per convincere il suo paziente a lottare contro la sua malattia, ma questo successo professionale non riuscirà comunque a cancellare le ombre che oscureranno la sua vita sentimentale. Nel frattempo Riccardo sarà impegnato a convincere Virginia a portare avanti la separazione consensuale. Dopo il confronto con Virginia, Riccardo farà il suo rientro a Napoli.

Franco e Giulia si troveranno a fronteggiare la crisi scolastica di Bianca, che si rivelerà molto più preoccupante di quanto i due immaginassero.

Anticipazioni Upas: Renato e Raffaele, rivali amici

Una piccola e divertente disputa con il cognato farà emergere i limiti di Raffaele in campo enologico. I due si avventureranno insieme alla ricerca dell’abbinamento perfetto tra cibo e vino. Questo potrebbe portare Renato e Raffaele a ritrovarsi compagni di studi, per arricchire il loro bagaglio di conoscenze enogastronomiche.

L’evento di beneficienza giocherà un brutto tiro a Marina, che si ritroverà accanto a Roberto e Lara. Mentre tra le due donne la tensione sembrerà sul punto di esplodere in ogni momento, sarà fin troppo evidente che l’attrazione tra Roberto e Marina sarà ancora molto forte. Ferri sembrerà riuscire a trovare il modo di riconquistare la Giordano, quando una decisione improvvisa della donna lo travolgerà in pieno….

Per sapere cos’altro accadrà dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming di Upas

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.