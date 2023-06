Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 3 al 9 giugno 2023 ci svelano che assisteremo a un’importante decisione di Clara, che segnerà inevitabilmente la sua vita. La donna infatti dirà addio ad Alberto e sarà pronta a riorganizzare il suo futuro lontano dal Palladini. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 3 al 9 giugno 2023

Un incontro di lavoro si trasforma per Alberto in una nuova occasione per flirtare con Diana. Questo non fa che rafforzare quel senso di incertezza dei sentimenti che da qualche tempo Clara prova nei confronti di Alberto. La Curcio, esasperata dai continui tradimenti dell’avvocato, decide così di dare un taglio alla sua relazione. Una crisi di coppia nella quale potrebbe riuscire a inserirsi Eduardo, da sempre invaghito di Clara. Il supporto dell’uomo si rivela fondamentale per la Curcio. Eduardo deciderà di farsi avanti e provare a conquistare il suo cuore?

Un Posto al Sole news, Giulia ritrova Luca

Svolta sentimentale anche per Giulia, che in crisi per gli anni che passano, sembra decisa a vedere chiaro nei sentimenti che prova per Luca.

Il ritorno a Napoli del medico rappresenta per la giovane donna una piacevole sorpresa, soprattutto dopo che la partenza di Angela, Franco e Bianca per la Sicilia avevano lasciato in lei un vuoto che sembrava incolmabile. Ma gli spettri del passato sembrano riaffacciarsi nella vita del De Santis, riaffiorando dalla bocca di Michele che – con estrema cautela – gli fa notare di aver trovato una sua confezione di medicinali nel cestino. Questo costringe Luca a svelare a Michele il suo doloroso segreto. Dopo essersi finalmente aperto con il collega Luca si prepara ad affrontare il suo primo giorno da primario al San Filippo.

Un Posto al Sole, spoiler al 9 giugno

Anche nella vita sentimentale di Viola ed Eugenio sembrano esserci problemi, e la cosa non sfugge all’occhio attento di Ornella. Se la donna sperava che le cose tra la figlia e il magistrato si fossero sistemate è destinata ad andare incontro a una brutta sorpresa. Una proposta di Filippo rischia di mettere in luce una crisi ormai consolidata, mentre il Nicotera trova la solidarietà – non del tutto disinteressata – di una collega. Intanto Filippo, per venire incontro alle esigenze di Viola, modifica la sua proposta di lavoro.

Upas, anticipazioni al 9 giugno Un Posto al Sole

Pur provenendo dallo stesso ambiente sociale, tra Clara e Rosa vi sono enormi differenze di vita, e quest’ultima non tarda a notarlo.

Niko inizia a guardare Manuela con occhi diversi, e non tarda ad accorgersi di provare una forte attrazione per lei. Ma proprio quando le cose tra l’avvocato e la Cirillo sembrano prendere una piega diversa, un imprevisto rischia di far precipitare la situazione.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.