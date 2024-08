Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 3 al 9 agosto 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Al centro dei riflettori troveremo due complotti che ci faranno tremare. Mentre Alberto deciderà di allearsi con il boss Torrente per punire Eduardo, Roberto Ferri cercherà la complicità di Magda per poter incastrare Ida. Ci aspettano puntate ad alta tensione nell’amatissima soap di Rai Tre. Siete pronti a scoprire le trame insieme a noi?

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 3 al 9 agosto 2024

Nei prossimi episodi Un Posto al Sole Alberto deciderà di fare una pericolosa alleanza. Palladini stringerà un patto con Angelo Torrente per eliminare Eduardo Sabbiese. Lui e la compagna saranno concentrati sull’imminente parto della donna, convinti di essere ormai al sicuro grazie al programma di protezione testimoni a cui hanno aderito.

I due non immagineranno che qualcuno starà tramando alle loro spalle, e tantomeno che quel “qualcuno” sarà Alberto. Quando l’avvocato Palladini riceverà una misteriosa telefonata, scopriremo che avrà deciso di allearsi con il boss Sabbiese. Il suo obiettivo sarà quello di vendicarsi di Eduardo, e la sensazione è che possa rivelare al camorrista la località segreta nella quale si nasconde Sabbiese.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Ferri cerca l’aiuto di Magda

Le trame settimanali promettono di dare ampio spazio alle vicende di Ida. La madre naturale del piccolo Tommy si troverà infatti costretta a fare i conti con i nuovi piani di Ferri, che non sembrerà affatto disposto a cedere facilmente. L’uomo – pur sapendo di avere scarsissime possibilità di ottenere l’affidamento del bambino – deciderà infatti di chiedere aiuto a Magda per screditare la nipote.

Quello che Roberto non si aspetterà sarà il rifiuto della donna, che non esiterà a negargli il suo aiuto per poi incontrare Ida al Vulcano. Dopo il loro incontro, Magda sarà ancora più determinata a rifiutare la proposta di Ferri, e il piano diabolico dell’imprenditore sembrerà destinato a fallire.

Ma le cose prenderanno una piega inaspettata quando Roberto – fuori di sé per il rifiuto di Magda – la raggiungerà nella sua camera d’albergo. Non è chiaro cosa accadrà tra loro, e le trame per il momento rivelano solo che tra Roberto e Magda si instaurerà un certo legame. La zia di Ida riuscirà a convincere Ferri a lasciare il figlio alla madre biologica, oppure i due scopriranno di avere molto in comune? Per Roberto inizierà un periodo complicato, visto che Marina dimostrerà di non fidarsi troppo del marito, e lo seguirà proprio mentre lui si recherà all’albergo in cui alloggerà Magda. Quando lui uscirà si troverà di fronte la moglie e dovrà darle spiegazioni.

Spoiler Upas, cos’altro accade?

Del Bue – nelle scorse puntate – aveva finito per cedere al fascino di Claudia. Complice qualche bicchiere di troppo tra il vigile e la giovane donna era scoppiata la passione e i due erano finiti a letto insieme. Sebbene Claudia abbia deciso di lasciare Napoli, quanto accaduto finirà per ripercuotersi inevitabilmente sulla relazione tra Del Bue e la moglie.

Guido lascerà Mariella e si trasferirà temporaneamente a casa di Silvia e Michele. Quest’ultimo però si accorgerà ben presto che ospitare l’amico non è stata una buona idea. Mariella cercherà di superare la crisi e convincere il marito a tornare sui suoi passi, proponendogli anche di partire con lei e Lollo per Palinuro. Guido accetterà di dare una seconda possibilità al suo matrimonio? Lo scopriremo tra qualche settimana.

La soap di Rai Tre dal 10 agosto andrà in pausa, per tornare con una nuovissima stagione lunedì 26. Tuttavia durante queste due settimane, Upas manterrà il suo consueto spazio nella programmazione Rai. A tenerci compagnia sarà Rosa, che dalla guardiola di Palazzo Palladini, ci farà rivivere gli eventi salienti della stagione appena conclusa.

Pronti a lasciarvi conquistare da queste 10 puntate speciali Upas? Continuate a seguirci per rimanere aggiornati e scoprire con noi le ultime news sulla nuova serie Un Posto al Sole.