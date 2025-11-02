Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 3 al 7 novembre? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa “divisa” tra Damiano e Pino

I sentimenti contrastanti per Damiano e Pino travolgono Rosa, che nel corso delle prossime puntate cercherà di far luce su ciò che prova davvero per entrambi.

Mentre Renda è impegnato con le indagini su un’aggressione brutale che potrebbe nascondere nuove insidie per Eduardo, Rosa cerca di chiarire la sua posizione con Pino, ma invano. Il poliziotto intanto indaga sull’attacco a Peppe Caputo e cerca le prove per dimostrare l’innocenza di Sabbiese. Damiano però teme che Grillo riesca a scoprire che tra i due ci sono stati molti attriti in passato.

Pino – dal canto suo – finisce per prendere una dolorosa decisione che riguarda Rosa. Love story finita tra i due?

Trame Upas al 7 novembre: Bice e Mariella si alleano e diventano spie

La cenetta romantica ha dato i suoi frutti, e Guido e Mariella sono ormai prossimi a una definitiva riconciliazione, ma l’intervento di Bice rischia di rovinare tutto. Quest’ultima vuole fare di tutto per recuperare i soldi che le deve Troncone, e propone alla Altieri una strana alleanza. L’idea della Cerruti è quella di utilizzare le cimici che una ex dipendente del salone ha installato a casa di Lello, per spiarlo e scoprire finalmente dove ha nascosto i soldi.

La Altieri deve aiutarla a scaricare l’app che consentirà loro di ascoltare tutte le conversazioni di Troncone e poi fare i turni con lei nel ruolo di intercettatori.

Mariella è sconvolta: fin dove può arrivare il ciclone Bice?

L’alleanza con l’amica, porta la vigilessa a trascorrere intere serate ad ascoltarla, ma soprattutto ore dedicate a intercettare i rumori molesti di Troncone e le conversazioni di Lello con il suo cane. Per fortuna Mariella può contare sulla vicinanza di Del Bue.

Upas, spoiler al 7 novembre

Per Manuela si avvicina il momento della laurea, ma la Cirillo deve prima affrontare un imprevisto che rischia di compromettere quel traguardo così importante. Per cercare di confortarla dalla strana coincidenza della laurea e le nozze, Niko le fa una proposta insolita.

Al Vulcano intanto, Diego, Silvia e Nunzio sono costretti a prendere una decisione difficile sul futuro di Gianluca. Le esigenze di budget impongono loro una scelta dolorosa, e per limitare le uscite devono rinunciare a rinnovare il contratto al giovane Palladini. Quando gli comunicano la loro decisione però, Gianluca reagisce male.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

La battaglia di Marina contro i Gagliotti prosegue, e la donna continua a esercitare forti pressioni su Vinicio. Qualcosa però le fa capire di avere ormai superato il limite. Costretta a combattere con la sua coscienza, Marina rivela a Roberto i suoi dubbi morali: ha davvero approfittato troppo della tossicodipendenza di Vinicio?

Le indagini sull’aggressione a Peppe proseguono e Damiano è completamente assorbito dal caso. Intanto anche Rossella deve affrontare un momento difficile, a causa del tumulto in ospedale innescato dal padre del ragazzo.

Arriva anche il momento del ritorno in radio di Michela, ma l’evento non va come previsto, e a farne le spese è – ancora una volta – Samuel.