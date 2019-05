La soap tutta italiana è giunta all’ultima settimana di maggio 2019 per quanto riguarda la programmazione. Le anticipazioni del nostro fiore all’occhiello, ambientato in uno dei luoghi più belli di Italia, mostrerà che farà Alberto, provocando la gelosia di una donna. Vittorio scoprirà una triste verità su Patrizio, Alex metterà a rischio il suo posto di lavoro, per quale motivo? Ma procediamo con calma con l’illustrare tutte le anticipazioni upas dal 27 al 31 maggio 2019.

Un posto al sole anticipazioni: le conquiste di Alberto

Stiamo per assistere a una nuova settimana piena di imprevedibili situazioni, come da sempre Un posto al sole ci ha abituato. Siete pronti, diamo spazio alle anticipazioni sugli episodi, giorno dopo giorno.

Trama di Lunedì, 27 maggio 2019

Questa è la 5.261ª puntata della soap Un posto al sole e vedremo Patrizio parecchio alterato e con il morale alle stelle, che gli sarà successo? Alberto, d’altra parte continua a conquistare donne che poi si porta a casa, senza alcuno scrupolo. La cameriera Clara soffre di gelosia, mentre Franco accetterà di affrontare un viaggio imprevisto.

Trama di Martedì, 28 maggio 2019

Vittorio scoprirà che Patrizio usa anfetamine e cercherà di dissuaderlo e di convincerlo a disintossicarsi. Marina capirà il disappunto di Clara verso Alberto, chiederà alla domestica aiuto per stabilire il da farsi. La sua mente è ricca di idee in proposito.

Trama di Mercoledì, 29 maggio 2019

Rossella affronterà Patrizio che cercherà di non usare anfetamine, in cambio però si comporterà scorrettamente, che arriverà a fare? Per Alex ci sarà invece un grande rischio, perdere il lavoro, visti i suoi ripetuti ritardi al Vulcano.

Giovedì, 30 maggio 2019, UPAS non verrà trasmessa, in programma al suo posto la serie B Play-off Calcio Finale in diretta.

Trama di Venerdì, 31 maggio 2019

La settimana terminerà con la 5.264ª puntata di Un posto al sole. Senza alcun farmaco, Patrizio si confronterà duramente con Rossella, intanto Raffaele e Ornella capiranno finalmente in quale condizione si trova il figlio. Roberto e Filippo presenteranno la loro proposta a Marina, Alberto rovinerà ogni cosa?

Le prossime anticipazioni sulle puntate della soap Upas sveleranno tutto, Vi attendiamo numerosi a leggerle! Alla prossima settimana amici.