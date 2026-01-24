Vi avevamo avvertito: l’arrivo di Eleonor Price (interpretata dalla star internazionale Whoopi Goldberg) avrebbe portatoun po’ di scompiglio nelle trame della serie tv Un Posto al Sole. Nei prossimi episodi, in onda su Rai Tre dal 26 al 30 gennaio, la vedremo fare una richiesta davvero insolita. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Trame Un Posto al Sole: la strana richiesta di Eleonor

Dopo essere stata accolta (in modo un po’ impacciato a dire il vero) da Raffaele, Eleonor Price riceve gli onori di casa da Marina e Roberto Ferri. La facoltosa cliente americana resta davvero molto colpita da Palazzo Palladini, tanto da arrivare a fare una richiesta piuttosto insolita: alloggiare in una delle stanze del prestigioso stabile.

Raffaele fa quindi di tutto per trovare alla cliente statunitense una sistemazione all’interno di Palazzo Palladini. Rosa nel frattempo si rende conto quanto sia importante conoscere bene l’inglese.

Anticipazioni settimanali Upas, trame al 30 gennaio

Mentre Alberto cerca di riavvicinarsi al figlio Gianluca, quest’ultimo si reca al corso per alcolisti e qui fa un incontro inaspettato. Anna, una giovane restauratrice, cattura la sua attenzione.

Guido e Mariella cercano un sistema per mettere alle strette Bice, e convincerla a restituire il denaro a Cotugno. Proprio mentre cerca di fare da paciere tra i due, Mariella si rende conto della fragilità dell’amica.

Dopo la partenza di Elena, la sua assenza alla radio si fa sentire e presto appare evidente che urge trovare subito un nuovo direttore.

Un Posto al sole, cos’altro accade nella serie tv di Rai Tre?

Eduardo ha un disperato bisogno di soldi e cerca di convincere la banda a organizzare in fretta un altro colpo. Rino però sembra avere molte riserve. I tentennamenti di quest’ultimo non fermano però Sabbiese, che decide di organizzare comunque il colpo facendosi aiutare da Stella e Angelo.

La competizione tra Nunzio e Samuel va avanti a colpi di slogan e provocazioni, per poi culminare in una lite.

Rosa scopre un segreto di Damiano, che rischia di portare forti tensioni nella coppia. I due arrivano a uno scontro.

Renato è sempre più convinto che gli americani nascondano qualcosa: la sua intuizione si rivelerà fondata?