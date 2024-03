Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 23 al 29 marzo 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo ancora Rosa, che finirà per prendere una decisione “pericolosa”. La donna – dopo aver riflettuto a lungo – si dirà pronta a tornare a casa sua con il figlio Manuel. Per proteggerla dal pericolo che incomberà su di lei, Damiano prenderà una decisione che farà infuriare Viola. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 23 al 29 marzo 2024

Rosa non sarà disposta a cedere ai ricatti del boss Angelo Torrente, che la vorrebbe fuori da casa sua. Dopo aver ceduto – allarmata dalla sparizione del figlio Manuel – la donna deciderà di tornare ad abitare nella sua casa. La sua decisione finirà per preoccupare moltissimo Damiano, che invano cercherà di farle cambiare idea.

Quando il poliziotto si renderà conto che Rosa intende rimanere sulle sue decisioni, deciderà di trasferirsi a casa sua per proteggere lei e il ragazzo. La notizia spiazzerà sia Rosa che Viola, e se da un lato la prima dovrà fare i conti con una convivenza che le renderà ancora più difficile nascondere i suoi sentimenti per il poliziotto, dall’altro ci sarà Viola che vedrà in questa decisione di Damiano un pericolo per la loro relazione.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Rossella confusa

Nella puntata di venerdì 22 marzo Rossella ha lasciato Riccardo sull’altare ed è corsa da Nunzio per dirgli che non ha annullato il matrimonio a causa sua, ma perché è confusa e prova sentimenti forti sia per lui che per Crovi.

Dopo aver mandato all’aria il suo matrimonio, la Graziani sembrerà riuscire a fare finalmente chiarezza nel suo cuore grazie a un invito inaspettato.

Alberto fa pressioni su Clara nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Nei prossimi episodi inediti ci sarà spazio anche per Alberto e Clara, con il Palladini che cercherà in ogni modo di convincerla ad abortire. Alberto non sopporterà l’idea che Clara porti in grembo il figlio di Eduardo Sabbiese e farà forti pressioni sulla donna.

Non sapendo cosa fare, la donna si confiderà con Marika, che cercherà di convincerla a non liberarsi di suo figlio.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Ida deciderà di lasciarsi andare con Diego e vivere serenamente la relazione con il giovane. Purtroppo però un nuovo temporale sta per abbattersi sulla giovane polacca, che presto si troverà ad affrontare la morte del padre. Raffaele nel frattempo osserverà bene il comportamento molto irruento del figlio, e cercherà di convincerlo a essere meno aggressivo nei confronti di Marina e Roberto.

Luciano e Sasà continueranno a frequentarsi, apprezzando sempre di più la compagnia reciproca.

In vista delle vacanze di Pasqua Bianca Boschi – la figlia di Angela e Franco – arriverà a Palazzo Palladini.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.