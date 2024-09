Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 23 al 27 settembre 2024 ci svelano che vivremo una settimana densa di momenti che ci faranno trattenere il fiato. Cosa accadrà in Upas nelle prossime puntate? Al centro dei riflettori ci sarà Damiano, che non esiterà a portare avanti il suo piano per incastrare il pericoloso boss Torrente.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano senza paura

Nelle prossime puntate Un Posto al Sole – in onda dal 23 al 27 settembre – assisteremo alla determinazione di Damiano. Il poliziotto andrà avanti per la sua strada, sempre più intenzionato a far arrestare il boss Torrente, e dimostrerà il suo coraggio nel portare avanti un’iniziativa che si preannuncia altamente rischiosa.

L’obiettivo di Renda sarà quello di giungere alla cattura definitiva del boss e – per questo motivo – chiederà a Eugenio Nicotera di dargli “carta bianca” nel portare avanti una nuova iniziativa che promette di rivelarsi vincente. Damiano si mostrerà così senza paura, mentre la sua compagna Rosa non potrà fare a meno di preoccuparsi di fronte a questa nuova operazione ad alto rischio portata avanti dal poliziotto.

Paura per Tommaso e Ida nelle prossime puntate Upas

A pochi giorni dalla fase finale del processo per l’affidamento di Tommaso, assisteremo a un’aggressione che provocherà grande spavento tra tutti i protagonisti del caso. La polizia inizierà subito le indagini per scoprire la dinamica dei fatti, e dal racconto dei testimoni emergerà che l’aggressore si sarà dato alla fuga provando a far perdere le proprie tracce.

Le forze dell’ordine ascolteranno tutti coloro che sono stati presenti all’aggressione, e tra questi ci sarà anche Marina Giordano. La moglie di Ferri finirà per mettersi nei guai con un racconto che presenterà molte lacune e finirà per sollevare tanti dubbi.

Un Posto al Sole, cos’altro accade?

Guido si sentirà rifiutato da suo figlio. Quando il bambino si rifiuterà di andare a dormire da lui, il vigile urbano si ritroverà a fare i conti con i suoi sensi di colpa.

Silvia non sarà per niente convinta all’idea di ristrutturare il bar Vulcano. A differenza di Nunzio, la donna vorrebbe mantenere la stessa impostazione per il locale storico e discuterà con il cuoco, che al contrario continuerà a vedere in un restyling l’opportunità di attirare più clienti.