Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 22 al 28 luglio 2023 ci svelano che Marina arriverà a un passo dalla verità. La donna cercherà di impossessarsi di un oggetto di Tommy per poter procedere con l’esame del Dna, ma verrà fermata da Ida. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 22 al 28 luglio 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 22 al 28 luglio su Rai 3 assisteremo a un evento imprevedibile. Il tentativo di Marina di smascherare le bugie di Lara verrà infatti bloccato da una persona insospettabile. Nessuno avrebbe potuto immaginare che Ida – dopo essere tornata a Napoli con il desiderio di ricongiungersi con suo figlio – potesse mettersi contro l’imprenditrice che cerca in ogni modo di dimostrare che il piccolo Tommy non è figlio di Lara e Roberto.

Chi prevedeva un’alleanza tra la Giordano e Ida sarà così destinato a rimanere deluso. Le nuove anticipazioni Un Posto al Sole svelano infatti che gli autori hanno previsto un percorso completamente diverso. Dopo aver parlato con Silvana e aver ricostruito – almeno in parte – ciò che è avvenuto nei giorni precedenti il licenziamento della governante, Marina sarà convinta che il bambino non possa essere figlio di Roberto. Purtroppo però quelle dell’imprenditrice saranno solo congetture, in quanto la donna non avrà in mano alcuna prova.

Un Posto al Sole news, Ida si schiera con Lara

Per cercare di procurarsi qualche prova la Giordano deciderà di impossessarsi di un oggetto appartenente al bambino, così da poter fare l’esame del Dna. La sua presenza nella stanza verrà però notata da Ida, che correrà a informare Lara.

Cosa deciderà di fare la Martinelli? Non è da escludere che escogiti un sistema per sabotare Marina, e impedirle così di fornire a Ferri le prove che il bambino non è suo figlio.

Un Posto al Sole, spoiler Upas al 28 luglio

Nelle prossime puntate Un Posto al Sole ci sarà spazio anche per Manuel, che riesce a custodire la pistola trovata nella borsa dello zio senza che nessun adulto noti il suo “trofeo”.

Per non farsi scoprire il bambino deciderà di portare l’arma a casa del piccolo Antonio, mettendo così di fatto in pericolo anche il figlio di Viola. Quando Antonio lo inviterà a casa sua per giocare assieme, Manuel porterà con sé l’arma, e se gli spoiler al momento mantengono il massimo riserbo sugli esiti di un gioco decisamente pericoloso non è difficile prevedere che i due bambini potrebbero trovarsi ad affrontare un rischio molto grande.

Nel frattempo Manuela sarà protagonista di una storyline dai toni decisamente più leggeri. La Cirillo – approfittando delle vacanze in Sicilia della famiglia Poggi – non si lascerà sfuggire l’occasione di poter stare vicino a Niko.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.