Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 22 al 28 giugno 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Clara ed Eduardo, che insieme al piccolo Federico si appresteranno a lasciare il capoluogo partenopeo per entrare nel programma di protezione testimoni.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 22 al 28 giugno 2024

La scorsa settimana abbiamo trattenuto il respiro davanti allle immagini inquietanti di Alberto che – stringendo al petto il piccolo Federico – dall’alto di un cavalcavia gli ripeteva che sarebbero stati sempre insieme. La situazione fortunatamente ha avuto un epilogo felice, e il bambino è tornato da Clara. La donna e il piccolo si preparano a lasciare Napoli insieme a Eduardo, per entrare nel programma di protezione testimoni.

Prima di partire la giovane Curcio decide di passare a salutare la signora Poggi, una decisione che potrebbe costarle molto cara. Gli uomini del boss Torrente infatti, stanno spiando le mosse della ragazza e – una volta individuato l’obiettivo – mettono in atto il loro piano di vendetta. Nel mirino del boss finiscono anche Clara e Federico, e solo l’intervento di Damiano riesce a evitare il peggio.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: la confessione di Lara a Suor Maura

Lara – in un momento di vulnerabilità – rivela un segreto sul suo passato a Suor Maura. Per tutta risposta la religiosa fa una proposta spiazzante alla ragazza. Non è chiaro cosa rivela Lara a Suor Maura né cosa le propone quest’ultima, ma sappiamo ormai bene che la religiosa è un “osso duro”, che già in passato ha dimostrato di essere in grado di tener testa perfino a Ferri.

Upas, cos’altro accade?

Intanto anche al San Filippo si vivono momenti concitati. La situazione di Luca è sempre più fuori controllo. Rossella cerca di tenere il medico sotto controllo, ma poi accade un’emergenza che rischia di far precipitare la situazione. L’infermiera Iolanda ha un malore.

Ferri decide di reagire all’attacco della stampa, e chiede aiuto a suo figlio Filippo. Mentre l’imprenditore è impegnato nel portare avanti la sua battaglia per tenere il piccolo Tommy con sé, aumenta la distanza con Marina. Roberto sembra rendersi conto che questa “guerra” lo sta portando a essere sempre più solo e decide di fare un passo indietro riavvicinandosi alla moglie. Anche questa settimana non sarà quindi risolutiva per quanto riguarda l’affidamento di Tommy, ma sembra che questa vicenda sia ormai agli sgoccioli.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.