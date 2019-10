Sono incredibili le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana dal 21 al 25 ottobre 2019. Ne vedremo delle belle con la vicenda Aldo Leone. L’uomo, dopo essere stato investito di ritroverà a lottare tra la vita e la morte. Diego, sentendosi in colpa, prenderà una decisione inaspettata che farà infuriare Raffaele.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 25 ottobre

Con Aldo Leone tra la vita e la morte, Diego inizierà a provare dei forti sensi di colpa. A sospettare che ad investire l’avvocato sia stato il figlio di Raffaele saranno sia Nicotera che Eugenio. La moglie dell’inerme Aldo apprenderà che suo marito l’ha tradita numerose volte.

Ancora confuso per come sia finita con Alex, Vittorio inizierà a pensare che la sua ex ragazza abbia scoperto della tresca con Anita. Per tale ragione il Del Bue si rivolgerà a Rossella Graziani per un consiglio.

Un posto al sole, anticipazioni al 25/10

Angela apprenderà che il nuovo compagno di sua madre le ha fatto una sconcertante proposta, ovvero quella di avere una relazione libera da vincoli. La ragazza spronerà Giulia a farsi valere e a respingere questa proposta. Pur di non pensare a Denis, Giulia si ritroverà a riempire la sua giornata di svariati impegni.

Diego, intanto, prenderà la decisione inaspettata di recarsi dalle autorità competenti per costituirsi. Preoccupato per questa scelta, Raffaele protesterà e cercherà di far ragionare suo figlio. Nonostante le parole del padre, Diego si accingerà a raccontare la sua versione dei fatti. Verrà arrestato? Nel frattempo, Fabrizio proporrà a Marina di lasciare Napoli per un po’ di tempo e di concedersi una vacanza altrove. La donna accetterà o respingerà questa proposta?

E mentre arriverà la svolta decisiva del caso Aldo Leone in cui finalmente si scoprirà cosa è realmente accaduto all’avvocato, Michele si preparerà ad affrontare un lungo discorso con i suoi ragazzi.