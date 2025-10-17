Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 20 al 24 ottobre? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa stretta tra due fuochi

Dopo aver ceduto alla passione con Damiano, Rosa si trova stretta tra due fuochi: da una parte la sicurezza rappresentata da Pino, dall’altra la chiamata irresistibile di un sentimento autentico. Pino, nel frattempo, continua a sperare in un confronto chiarificatore con Rosa, la quale appare sempre più divisa e sopraffatta da emozioni contrastanti.

Rosa è tormentata sia dal recente coinvolgimento con Damiano sia dal processo imminente che coinvolge suo fratello. Eduardo, deciso a infondere forza in lei e in Clara, è certo che tutto finirà per il meglio.

Upas, spoiler al 24 ottobre: Nunzio geloso, Cotugno pronto a vendicarsi su Alfredo

Nel frattempo, un successo lavorativo inatteso rinsalda il legame tra Riccardo e Rossella, scatenando una punta di gelosia in Nunzio. Mosso dal rimorso e dall’affetto che nutre per Cotugno, Alfredo sceglie di tornare dal barone, ma il destino ha in serbo per lui delle sorprese inaspettate.

Cotugno, scoperta la menzogna del suo maggiordomo, affronta Alfredo con freddezza, mentre Renato accoglie con sollievo il ritorno di Raffaele a Palazzo. Guido tenta di tranquillizzare Alfredo, assicurandogli che Cotugno non cercherà vendetta, ma in realtà il barone ha già iniziato a muovere le sue pedine.

Trame Upas: Ferri accetta il patteggiamento?

Castrese non si dà pace ed è intenzionato a riprendersi ciò che Gagliotti gli ha portato via. L’avvocato La Rocca, dal canto suo, prepara una strategia legale che potrebbe risolvere le difficoltà giudiziarie di Ferri, ma resta da vedere se Marina riuscirà a farla accettare a Roberto. L’avvocato La Rocca riesce a ottenere i domiciliari per Roberto, e prova insieme a Marina e Filippo a convincere Ferri ad accettare un patteggiamento.

I problemi di Gianluca emergono nei prossimi episodi Un posto al sole

Gianluca continua a nascondere la propria dipendenza dall’alcol, ma Luca inizia ad avere più di un dubbio. Luca, ormai sicuro dei suoi sospetti, si confida con Giulia sulla situazione di Gianluca, ma il ragazzo riesce, almeno per ora, a tranquillizzarli.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Eduardo fatica a trattenersi di fronte alle continue provocazioni di Peppe. Nel frattempo, Clara attraversa un momento di grande smarrimento. Per Alfredo si avvicina il momento della verità: dimostrerà davvero la sua lealtà al barone accettando di sottrarre il cibo a Guido?

Il programma radiofonico di Micaela e Manuela si avvicina alla fine, in attesa del ritorno di Michele: resta da capire quale delle due gemelle Cirilli continuerà a condurre la trasmissione al suo fianco.