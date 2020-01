Sono avvincenti le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2020. Nel dettaglio saranno trasmesse le puntate dalla numero 5421 alla 5425. Ne vedremo delle belle innanzitutto con Arianna la quale soffrirà l’assenza del suo amato Andrea Pergolesi. A consolare la donna ci penserà il nuovo arrivato, Samuel. Anche Marina avrà una bella gatta da pelare per colpa di Fabrizio. E mentre Giulia sarà travolta dall’improvviso silenzio di Marcello, la sua nipotina Bianca continuerà a patire le pene scolastiche.

Anticipazioni Un posto al sole: trame fino al 24 gennaio

Sebastiano e Fabrizio si scontreranno e tutto ciò causerà dei problemi lavorativi a Marina. Quando Roberto vedrà quest’ultima in crisi, cercherà di aiutarla e di comprendere cosa le è accaduto. Fabrizio prenderà una decisione estremamente clamorosa al fine di dimostrare alla Giordano che i suoi sentimenti sono veritieri, ma dopo aver scoperto la verità sul Rosato, Marina si troverà di fronte ad un bivio.

Giulia, dopo aver scoperto le difficoltà economiche di Marcello, entrerà in azione. Successivamente, l’uomo sparirà in un silenzio misterioso e la Poggi sarà del tutto convinta di averlo offeso perciò si sfogherà con Ornella. Frattanto, la crisi tra Teresa e Otello assumerà delle sfumature sempre più intense, per questo Silvia e Rossella scenderanno in campo nel vano tentativo di calmare le acque.

Spoiler Un posto al sole, Arianna riceve una chiamata inaspettata

La crisi scolastica di Bianca continuerà a ripercuotersi anche su Franco e Angela i quali saranno propensi a prendere un insegnante privato per aiutare la loro primogenita. Angela si recherà dalla maestra Gagliardi e finalmente comincerà a rendersi conto dei problemi di sua figlia.

La distanza di Andrea comincerà a pesare all’interno della vita di Arianna la quale dovrà anche fare i conti con una telefonata inaspettata. Quando l’aiuto chef del Caffè Vulcano vedrà la donna profondamente giù di umore, cercherà di risollevarle il morale. Samuel sarà piuttosto bravo ad escogitare un modo per far sorridere Arianna. Pertanto, il nuovo aiuto chef avrà anche dei problemi con Patrizio. Infine, nella prossima settimana a UPAS vedremo Filippo fare i conti con una forte ansia dovuta all’assenza di sua moglie e della piccola Irene le quali si troveranno a Berlino.