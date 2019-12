Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana dal 16 al 20 dicembre rivelano grandiosi colpi di scena destinati a stravolgere la trama della storica soap opera. Diego, di punto in bianco deciderà di mandare a monte il patteggiamento e non si lascerà corrompere da Aldo. Arianna si rifiuterà di seguire Andrea a Londra ma il Pergolesi non sembrerà avere alcuna intenzione di rinunciare ai suoi sogni. A questo punto viene naturale chiedersi: i due si lasceranno?

Un posto al sole anticipazioni fino al 20 dicembre

Il giorno dell’udienza per il patteggiamento di Diego sopraggiungerà, ma lascerà tutti i familiari del ragazzo a bocca aperta. Diego, infatti, si rifiuterà di patteggiare! A quanto pare, il giovane Giordano non si lascerà corrompere dall’avvocato Aldo Leone. Il suo comportamento, però, rischierà di urtare sia il giudice che il pubblico ministero. Tuttavia, presto l’incubo giudiziario di Diego si concluderà e il ragazzo apprenderà il suo destino. Grazie al supporto della sua famiglia, il Giordano riuscirà a voltare pagina.

Clara, invece, si deciderà a denunciare Alberto, quindi incomincerà una dura battaglia contro il Palladini che porterà alla ribalta dei vecchi rancori. L’avvocato tormenterà la sua ex cameriera bionda al punto tale da mandarla in crisi.

UPAS spoiler: Arianna non vuole seguire Andrea a Londra

Dopo aver rivelato ad Arianna i suoi piani di vita, Andrea proverà a coinvolgere la donna che ama nella nuova sfida. Peccato che la Landi avrà timore del cambiamento e non si lascerà travolgere dall’entusiasmo del Pergolesi. A questo punto le cose sembrano destinate a prendere una piega inaspettata dato che Andrea sarà messo di fronte ad un bivio e dovrà prendere una decisione: restare a Napoli con la sua Arianna oppure partire per sempre per Londra da sua figlia.

Nel frattempo, continuerà il gelo tra Teresa e Otello con quest’ultimo determinato ad affittare una stanza nel Bed & Breakfast di Serena. La presenza dell’uomo rischierà di guastare il soggiorno degli ospiti all’interno della struttura. Serena e Filippo dovranno fare i conti con l’ingombrante presenza dell’ex vigile urbano, per questo ne parleranno con Michele e Silvia i quali erano del tutto convinti di essere riusciti a risolvere per sempre la questione Otello.