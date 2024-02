Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 17 al 23 febbraio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Ida – che si troverà a dover gestire le pressioni di Ferri – e Rosa, pronta a lottare per non dover abbandonare la sua casa. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 17 al 23 febbraio 2024

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole – in onda dal 17 al 23 febbraio 2024 – vedremo Ida vittima delle pressioni di Ferri. La donna dovrà lottare con Roberto, che cercherà di imporle le sue condizioni. Tutto questo finirà per influire negativamente nel suo rapporto con Diego.

Giordano proverà a passare più tempo con lei, ma i suoi tentativi non verranno accolti positivamente dalla giovane. Diego sarà deciso a stare più tempo possibile con Ida, e le farà una proposta ma la risposta della donna non sarà quella che lui avrebbe desiderato. Ida proverà a chiarirsi con lui ma la coppia si troverà davanti all’ennesimo ostacolo e lei – per non pesare sul ragazzo – finirà per prendere una decisione sofferta.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Rosa vittima delle minacce del boss Torrente

Nelle prossime puntate Upas ci sarà spazio anche per le tensioni tra Diana e Flavio Bianchi. L’architetta si troverà infatti a discutere con l’imprenditore che – visibilmente fuori di sé per il fatto che lei si sia paurosamente avvicinata alla verità – perderà la testa e arriverà a minacciarla, salvo poi pentirsene e chiederle di restargli accanto. Flavio invischiato nella camorra, cercherà in ogni modo di impossessarsi delle case popolari nelle quali abita anche Rosa.

La Picariello non sarà disposta a cedere e lasciare il suo quartiere, e per questo finirà per scontrarsi anche con l’amica Clara. Quest’ultima cercherà di convincerla a lasciare la sua casa dopo le intimidazioni ricevute, mentre Rosa sarà determinata a restare.

Il boss Torrente però non si fermerà davanti al rifiuto di Rosa e si dimostrerà disposto a tutto pur di cacciarla dal suo appartamento. La Picariello finirà così nel mirino del terribile boss, e sembra che non potrà contare neppure sull’aiuto di Clara, dopo che l’ennesima discussione tra le due avrà finito per allontanarle ancora di più.

Irene sempre più apatica nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Nel corso dei nuovi episodi Upas vedremo Irene sempre più apatica. La situazione finirà per aumentare le tensioni tra Filippo e Serena, che non saranno d’accordo su come affrontare lo strano comportamento della figlia. Nessuno dei due sarà al corrente del fatto che la bambina starà usando di nascosto il vecchio telefono della madre.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Silvia e Michele – intenti ad organizzare il matrimonio della figlia Rossella – si lasceranno andare ad antichi ricordi. Nunzio nel frattempo non riuscirà a darsi pace all’idea che i suoi aggressori possano restare impuniti.

Giulia – dopo aver affrontato un caso molto delicato al centro d’ascolto – deciderà di parlare con Luca di una questione che le sta molto a cuore. I due decideranno poi di concedersi una serata lontana dalle preoccupazioni, dopo aver di nuovo affrontato il problema di salute del medico. Mariella scoprirà le bugie di Guido riguardo al suo viaggio a Barcellona e sarà pronta a fargliela pagare.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.