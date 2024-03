Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 16 al 22 marzo 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Clara, che vedrà trasformarsi in certezze tutti i suoi dubbi. La donna porterà infatti in grembo il figlio di Eduardo Sabbiese, e questa nuova situazione farà andare su tutte le furie Alberto. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 16 al 22 marzo 2024

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole vedremo Alberto promettere a Clara di aiutarla a trovare un’altra casa, in modo da poter vivere per conto suo.

Alberto darà tutto il suo appoggio a Clara e partirà subito alla ricerca di una nuova soluzione abitativa, ignorando che la donna sia incinta. Curcio starà infatti bene attenta a nascondere a Palladini di aspettare un figlio da Eduardo, e quando l’avvocato verrà a conoscenza dello stato interessante dell’ex si infurierà con lei.

La donna dentro di sé sarà profondamente turbata e combattuta, e valuterà anche la possibilità di abortire.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Manuela turbata,

Manuela si sentirà responsabile per quanto sta succedendo alla sua nipotina Irene, che si è lasciata “risucchiare” dai pericoli del web. La Cirillo si sentirà in parte responsabile di quanto accaduto, poiché è stata lei stessa a dare il cellulare alla bambina.

Mentre Filippo e sua moglie cercheranno di affrontare il problema con la figlia, anche Serena noterà l’eccessiva preoccupazione della sorella nei confronti di Irene, e si renderà conto di essere stata proprio lei a spingerla verso i pericoli della rete.

Tensione altissima nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Sembra proprio non esserci pace per i due vigili di Palazzo Palladini, che continueranno a fare i conti con la crescente tensione esplosa nel loro rapporto. Mariella sarà molto preoccupata per il malessere del marito, e inizierà a comportarsi in maniera eccessivamente dolce e premurosa.

Guido tuttavia, sembrerà non gradire troppo quelle attenzioni e si mostrerà completamente freddo nei suoi confronti.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Al Caffè Vulcano Cerruti si preparerà a fare un incontro molto interessante.

Per Rossella arriverà il momento di affrontare un confronto con Nunzio Cammarota.

Si tornerà anche a parlare di Ida, che si ritroverà ancora una volta al centro delle attenzioni di Marina e Roberto. I coniugi Ferri cercheranno di “ammansire” la ragazza facendole una gradita concessione.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.