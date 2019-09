Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una settimana ricca di colpi di scena. Guido e Mariella faranno ritorno nella fiabesca Napoli mentre Filippo e Serena saranno sul punto di separarsi. I due coniugi cercheranno di ritrovare la passione e l’amore di un tempo, ma a quanto pare non ci riusciranno. Dunque, è finita per sempre?

Informiamo che la soap opera partenopea, durante la settimana andrà in onda tutti i giorni senza subire sospensioni. Dunque, l’appuntamento è confermato dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 circa.

Anticipazioni settimanali di Un posto al sole fino al 20 settembre

Dopo essere stato assente per un viaggio di lavoro, Filippo ritornerà a casa, ma dovrà fare i conti con la crisi coniugale che non accenna a placarsi. Infatti, tra lui e Serena l’aria continuerà ad essere molto tesa ed entrambi proveranno a ricucire il loro rapporto dandosi da fare. Come andranno a finire i tentativi di riavvicinamento? In seguito vedremo Serena confidarsi a cuore aperto con la sua amica Giulia, dopodiché prenderà un’inaspettata decisione.

Dopo la partenza di Alice e Elena, Marina piomberà nella tristezza più assoluta. La donna, inoltre, dovrà continuare a fare i conti con i problemi che attanagliano suo padre. La vicenda sull’omicidio di Nino Rosato si complicherà ancora di più e ciò rischierà di ripercuotersi sugli arresti domiciliari di Arturo.

Spoiler Un posto al sole: Alex non ce la fa più

Durante la settimana in Un Posto Al Sole vedremo infittirsi la situazione a casa di Alex. Quest’ultima si mostrerà sempre più stanca di reggere il peso della sua situazione famigliare. Carla, invece soffrirà all’idea di dover stare lontana da Mia.

Vittorio riceverà un duro colpo quando Guido, Mariella e il piccolo Lorenzo ritorneranno a Napoli poiché li è piaciuto starsene per fatti suoi. Raffaele, infine, metterà in guardia Renato su certi rischi.