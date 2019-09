Proseguono senza freni le avventure di Un posto al sole. Le anticipazioni settimanali vanno dal lunedì 9 a giovedì 12 settembre poiché il giorno venerdì 13 la soap opera risulta sospesa per via della gara di pallavolo maschile. In tale data, infatti, l’Italia sfiderà la Grecia nell’Europeo. Tornando agli spoiler, si evince che sarà una settimana piena di suspense. Mia sparirà misteriosamente e farà impensierire i suoi cari.

Anticipazioni Un posto al sole, trame fino al 12 settembre 2019

Per la povera Alex i guai sembrano non finire. La ragazza presto riceverà un’ennesima batosta. Andrea, intanto, cercherà di far ragionare Mia la quale prenderà un’inaspettata decisione e sparirà! Preoccupata per l’improvvisa scomparsa della sorella, Alex chiederà aiuto a Franco e Vittorio ed insieme si immetteranno sulle tracce della ragazzina. Riusciranno a ritrovarla?

Nel frattempo, Renato inizierà a fare del sano movimento per ritrovare la forma, ma la sua seduta di ginnastica non andrà come sperato. L’uomo, in seguito, farà una proposta spiazzante a Diego il quale accetterà senza esitazione.

Anticipazioni Un posto al sole: Serena e Filippo sempre più in crisi

Durante la settimana, in Un posto al sole vedremo Serena e Filippo sempre più in crisi. Tutto avrà inizio quando la donna tenterà un nuovo approccio con Filippo e riproporrà la sua idea sul Bed & Breakfast. In questo modo infatti, finirà per peggiorare la questione.

Anita sarà intenzionata ad andare fino in fondo, ma per fortuna l’intervento provvidenziale e tempestivo di Vittorio le impedirà di commettere una sciocchezza.

Elena deciderà di lasciare Napoli e di trasferirsi in Inghilterra, a Londra, insieme ad Alice. La donna sarà preoccupata al pensiero di informare Andrea. Come reagirà quest’ultimo nell’apprendere tale notizia? Infine, mentre Marina riuscirà ad ottenere il permesso di rivedere il padre, Beatrice cercherà di convincere Niko e Susanna a riassumerla in studio. Come andrà a finire?